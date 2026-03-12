Estas son las imágenes posteriores del incendio en zona 7 (video)

El incendio consumió varias viviendas, dejando alrededor de 50 familias sin hogar.
Tras un incendio declarado la tarde del miércoles 11 de marzo, los vecinos de la colonia Amparo II, en la zona 7, se han reunido para limpiar los escombros que quedaron luego del siniestro.
De este hecho se reportaron varias personas con complicaciones respiratorias o con lesiones debido a las llamas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales.
El origen de la emergencia se debió a un incendio forestal que se propagó con rapidez, por lo que Bomberos Voluntarios y Municipales se presentaron al lugar para sofocar las llamas.
También se contó con el apoyo de la Cruz Roja Guatemalteca quienes brindaron atención prehospitalaria a varias personas que sufrieron intoxicación por inhalar el humo.
Para esta mañana algunos vecinos han regresado al lugar del siniestro para retirar escombros y rescatar láminas u otras pertenencias para restablecer sus hogares.