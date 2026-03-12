"David" llega a la pantalla grande y hablamos con uno de sus protagonistas

David salta de la Biblia a las salas de cine en un musical animado. En exclusiva, conversamos con Brandon Engman, quien da voz a la versión juvenil del personaje en idioma original.
LEE: Chainsaw Man: El arco de Reze, la mejor película anime 2025, según Anime Corner
El actor se siente honrado de poder interpretar a uno de sus héroes: "De niño, siempre fui el más pequeño en la clase y en el campo, por eso para mí la historia de David y Goliat significaba mucho", afirma.
La producción llega este jueves 12 de marzo en las salas nacionales, y retrata diferentes episodios de vida del salmista: desde ser un humilde pastorcito hasta convertirse en el rey de Israel.
Engman está agradecido de poder inspirar a través de este personaje, a quien también dio voz en la miniserie El joven David (2023-2024): "Era una persona real, con defectos, pero que seguía luchando por ser mejor. Su superpoder era su fe".
Uno de los aspectos más llamativos de la cinta, tanto en versión original como en el doblaje, son sus canciones. "David escribió muchos de los Salmos, Dios le dio ese don y tiene sentido que sea un musical animado. Una de mis favoritas es Follow de light que narra su transición hasta la adultez", afirma.
La producción tomó alrededor de 8 años, tiempo en el cual Brandon pudo conocer más de cerca las cualidades del personaje, lo cual, asegura, lo ha inspirado a ser mejor.
TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Montaner anuncia show en Guatemala
Describe la cinta como divertida y entretenida, aunque lo que más le emociona es saber el efecto que tendrá. "La gente saldrá del cine sabiendo que puede hace caer a los gigantes en su vida. No están solos, tienen a Dios ayudándolos", concluye.
No te la pierdas
- Título: David
- Género: Aventura animada
- Directores: Brent Dawes y Phil Cunningham
- Elenco de voces (idioma original): Phil Wickham, Brandon Engman, Miri Mesika, Adam Michael Gold.
- Duración: 1 hora y 49 minutos
De cerca
- Brandon Engman reside en Los Ángeles, California, EE. UU.
- Ha actuado en producciones como La ley y el orden: UVE y New Amsterdam
- Como actor de doblaje ha participado en El joven David, El tiempo contigo y The Loud House, entre otras.