"David" llega a la pantalla grande y hablamos con uno de sus protagonistas

David salta de la Biblia a las salas de cine en un musical animado. En exclusiva, conversamos con Brandon Engman, quien da voz a la versión juvenil del personaje en idioma original.

Brandon Engman cuenta con una importante trayectoria como actor y actor de doblaje. (Foto: Brandon Engman)

El actor se siente honrado de poder interpretar a uno de sus héroes: "De niño, siempre fui el más pequeño en la clase y en el campo, por eso para mí la historia de David y Goliat significaba mucho", afirma.

La producción llega este jueves 12 de marzo en las salas nacionales, y retrata diferentes episodios de vida del salmista: desde ser un humilde pastorcito hasta convertirse en el rey de Israel.

Engman está agradecido de poder inspirar a través de este personaje, a quien también dio voz en la miniserie El joven David (2023-2024): "Era una persona real, con defectos, pero que seguía luchando por ser mejor. Su superpoder era su fe".

“ Lo que hace especial esta película es que todos pueden disfrutarla sin importar su edad, o si son creyentes o no ” Brandon Engman ,actor

Uno de los aspectos más llamativos de la cinta, tanto en versión original como en el doblaje, son sus canciones. "David escribió muchos de los Salmos, Dios le dio ese don y tiene sentido que sea un musical animado. Una de mis favoritas es Follow de light que narra su transición hasta la adultez", afirma.

La cinta narra episodios puntuales de la vida de David aptos para el público familiar. (Foto: Angel Studios)

La producción tomó alrededor de 8 años, tiempo en el cual Brandon pudo conocer más de cerca las cualidades del personaje, lo cual, asegura, lo ha inspirado a ser mejor.

Describe la cinta como divertida y entretenida, aunque lo que más le emociona es saber el efecto que tendrá. "La gente saldrá del cine sabiendo que puede hace caer a los gigantes en su vida. No están solos, tienen a Dios ayudándolos", concluye.

David es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. (Foto: Angel Studios)

No te la pierdas

Título: David

Género: Aventura animada

Directores: Brent Dawes y Phil Cunningham

Elenco de voces (idioma original): Phil Wickham, Brandon Engman, Miri Mesika, Adam Michael Gold.

Duración: 1 hora y 49 minutos

De cerca