¿Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2023?

Alrededor de 31 películas nominadas tendrán la fortuna de ser galardonadas en las 23 categorías de los Oscar de la Academia en 2023. Estos son los lugares donde podrás disfrutar de ellas.

La 95 edición exaltará el trabajo de grandes como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Darren Aronofsky, entre otros.

La premiación se lleva a cabo el domingo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

Así podrás disfrutar de las películas del momento:

"Everything Everywhere All at Once"



Trata acerca de la relación entre madre (Michelle Yeoh) e hija (Stephanie Hsu) ambas enfrentan una aventura por el multiverso que les enseñará la importancia de la comunicación afectiva.

Puedes disfrutarla través de Google Play, YouTube o Amazon Prime.

"All Quiet on the Western Front"



Esta es la vida de un soldado en la Primera Guerra Mundial que aprende a sobrevivir durante los conflictos en las trincheras. La cinta está protagonizada por Félix Kammerer y es dirigida por Edward Berger.

Puedes verla en Netflix.

"Avatar: The Way of The Water"



La secuela de la cinta de James Cameron en 2009, Avatar 2 narra la historia del pueblo Na'Vi tratando de sobrevivir a las codicias del ser humano. Los personajes de la historia deben de aprender a vivir el camino del agua.

Actualmente la cinta se encuentra en cines y se espera que llegue pronto a la plataforma de Disney Plus.

"The Banshees of Inisherin"



Una amistad logra trascender a lazos familiares.

La película se puede ver en cines.

"TÁR"



Una famosa compositora está a punto de cumplir una hazaña importante en su carrera, pero las cartas del destino le dan una vuelta inesperada a su vida y tiene que vivir la cultura de la cancelación de primera mano. La cinta le dio la oportunidad a Cate Blanchett de llevarse el Globo de Oro 2023.

La película se puede ver en cines.

"Elvis"



Protagonizada por el actor Austin Butler la historia desglosa los momentos más importantes en la vida de Elvis Presley, al igual que si caída de la fama.

Puedes verla en HBO Max.

"The Fabelmans"



Steven Spielberg regresa con una trama de la Segunda Guerra Mundial, un niño se propone a explorar un secreto familiar utilizando los clásicos del cine.

La cinta se puede ver en algunos cines.

"Top Gun: Maverick"



El personaje de Tom Cruise, Pete Mitchell, regresa a la pantalla grande para entrenar a la siguiente generación de pilotos aviadores de Estados Unidos. El protagonista tendrá que romper una promesa que le hizo a su mejor amigo en la primera cinta de Top Gu

Puedes verla en Star Plus.

"Triangle of Sadness"



Una lujoso embarcadero es golpeado por una tormenta. La historia se sostiene de las relaciones interpersonales que hay en el bote naufragado.

La película de Ruben Östlund Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza), se puede ver en Amazon Prime Video, Google Play y Apple TV+.

"Black Panther: Wakanda Forever"

En esta secuela de la cinta Black Panther (2018), los héroes tienen que defender su tierra de un nuevo enemigo acuático: "Namor", interpretado por Tenoch Huerta.

¿Dónde verla? en Disney Plus.

"The Whale"



Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con una cinta que habla sobre la vida de un profesor que busca reconciliarse con su hija a través de un sendero de redención.

Está disponible en cines comerciales.

"The Batman"



El caballero oscuro regresa en una nueva iteración protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz. Batman es un detective en un misterio en el que se relaciona una red de corrupción en ciudad Gótica.



Puedes verla en HBO Max.

"Bardo"



El director Alejandro Iñárritu regresa al cine para exponer un trabajo autobiográfico sobre la vida de un mexicano que batalla con su identidad al mudarse a Estados Unidos.

Puedes verla en Netflix.

"Blonde"



Basado en la novela de nombre homónimo, Blonde retrata la vida de Norma Jean, conocida como la actriz Marilyn Monroe. La cinta, interpretada por Ana de Armas, mezcla elementos de la realidad con ficción para crear una nueva mirada hacia la vida de la intérprete.

La película es original de Netflix.

"Pinocho" de Guillermo del Toro



El largometraje de animación stop motion de Guillermo del Toro narra la historia de Pinocho. Aquel cuento que trata sobre el niño de madera que no podía decir mentiras, sin embargo, la visión del director busca empujar un mensaje mucho más profundo sobre la vida.

Es una cinta original de Netflix.

"El Gato con Botas: El Último Deseo"



El universo de Shrek regresa con la secuela del Gato con Botas (2011) solo que en esta ocasión el personaje de Antonio Banderas tendrá que enfrentar a la personificación de la muerte.

Actualmente se encuentra en cines.

"Turning Red"



A veces la pubertad y las relaciones con los padres pueden ser problemáticas. Eso se retrata en Turning Red de Disney, que habla sobre una adolescente que descubre sus poderes de metamorfosis, los cuales la llevan a convertirse en un enorme panda rojo.

Es de Disney Plus.