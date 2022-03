Fuertes imágenes del enfrentamiento en La Corregidora

La turba enardecida llegó a niveles extremos de violencia durante el partido Querétaro vs. Atlas, de la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga Mexicana, desatando una tragedia.

OTRAS NOTICIAS: Suspenden partido por trifulca entre fanáticos mexicanos

"Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro. Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad. Seguiremos informando", expresó al respecto Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

Los bandos de ambos equipos se enfrentaron luego que iniciara una pelea en el graderío, mientras mujeres y niños buscaron resguardo, los fanáticos comenzaron a tirarse sillas, palos e incluso se golpearon con cinturones.

La primer cifra extraoficial es de 17 fallecidos. — david medrano felix (@medranoazteca) March 6, 2022

Al momento se reportan 17 muertos, aunque esta cifra no es oficial.

Querétaro debería quedar desafiliado pic.twitter.com/gJqlNfFilS — sergio (@sergiolzslp) March 6, 2022

Lamentables imágenes en Querétaro. pic.twitter.com/gY98HYBeN5 — david medrano felix (@medranoazteca) March 6, 2022

Horrible Scene, #Queretaro #Atlas #Mexico https://t.co/M8GQmorYSZ — Rahul (@Rahul_Ranjan) March 6, 2022

Se agarran a golpes en el estadio de Queretaro aficiones de Atlas y Gallos ,durante la #LigaMX #Mexico #Xalapa #Veracruz pic.twitter.com/k2zr0GX0g8 — Xalapa (@SOMOS_XALAPA) March 6, 2022

Se agarran a golpes en el estadio de Queretaro aficiones de Atlas y Gallos ,durante la #LigaMX #Mexico #Xalapa #Veracruz pic.twitter.com/k2zr0GX0g8 — Xalapa (@SOMOS_XALAPA) March 6, 2022