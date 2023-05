¡Dramática captura! Así fue el arresto del influencer Hasbulla

Un video muestra la dramática detención del polémico influencer de talla baja.

Medios internacionales reportaron la captura del influencer Hasbulla, uno de los personajes más polémicos de redes sociales.

Según información oficial, la celebridad de redes sociales fue arrestada el lunes 8 de mayo junto con un grupo de amigos, el hecho se registró cuando se movilizaban en un vehículo y generaban escándalo en la vía pública.

El sitio Red Corner MMA, informó que la captura ocurrió en Rusia y fue realizada por la Policía de Daguestan, luego de que Hasbulla y sus acompañantes violentaron las leyes de tránsito cuando celebraban una boda.

Los detenidos fueron señalados de cometer infracciones administrativas y el momento de la captura quedó captada en video, situación que generó comentarios de todo tipo en redes sociales.

Mira aquí el video:

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan - an incident that led to their arrest



MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023

El influencer rompió el silencio

Horas más tardes del incidente, el influencer usó sus redes sociales para pronunciarse, y pidió disculpas a sus fanáticos por sus acciones.

"Decidimos exagerar un poco. No volverá a suceder, gente. Nos disculpamos. Jugamos un poco y tuve que responder. Yo no estaba conduciendo", escribió en una historia de Instagram.