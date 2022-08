El dramático audio con el que Wanda Nara confirmó su divorcio

Filtran polémico audio donde Wanda Nara habla de su divorcio con Mauro Icardi.

EN CONTEXTO: Filtran mensajes con los que Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi

Todo parece indicar que esta vez, Wanda Nara y Mauro Icardi han decidido seguir por caminos diferentes, según confirmaron en el programa LAM, luego de que reprodujeron un audio que aparentemente fue filtrado.

Con la dramática grabación, Nara habría confirmado su divorcio con el futbolista. El audio revelado exhibió una conversación que la empresaria tuvo con Carmen, una empleado doméstica que trabaja con ella.

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, se escucha decir a Nara.

“Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, finalizó.

Por otra parte, Ángel de Brito, conductor de dicho programa, agregó que el mensaje de voz es verídico, pero desconocen quién fue la persona que lo filtró, ya que únicamente lo hicieron llegar.

“Acá me confirman que Wanda se está divorciando de Mauro. Es de ahora el audio. Este audio, que alguien filtró -no sé si la señora Carmen, o una amiga de Carmen- es de ayer. Lo mandó ayer Wanda a Carmen y alguien nos lo mandó para acá. Acá no tenemos el teléfono de Carmen”, dijo Brito.

Nara no se ha pronunciado respecto del audio y se ha mantenido al margen. En sus redes sociales solamente ha compartido material relacionado a su línea de maquillaje y sus actividades diarias.

Pero, desde hace días, los seguidores de la pareja manifestaron que podrían estar teniendo una crisis en su matrimonio, pues se han visto alejados.

En el caso de Icardi, este jueves 4 de agosto, compartió un polémico mensaje en sus historias de Instagram, con el que hace alusión de que la noticia de su divorcio es falso.

*Con información de Infobae.