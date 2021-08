Video: Dramático escape de turistas y residentes en incendio de Turquía

Residentes y turistas son obligados a evacuar en bote, mientras los incendios forestales se desatan hacia los populares resorts de playa a lo largo de la costa mediterránea de Turquía.

El número de muertos por el incendio es de no menos ocho personas hasta ahora.

Los incendios forestales se desataron cerca de los destinos vacacionales de playa de Turquía de Antalya y Mugla y en el campo circundante por quinto día el domingo, ya que el descubrimiento de más cuerpos elevó el número de muertos a ocho, mientras los aldeanos perdieron sus hogares y animales.

DRAMATIC ESCAPE: Residents and tourists forced to evacuate by boat as wildfires rage toward popular beach resorts along Turkey’s Mediterranean coast.



The death toll from the fire includes at least eight people so far. https://t.co/kGkPOSm1Iw pic.twitter.com/Fv6milzhsm — ABC News (@ABC) August 2, 2021

Residentes y turistas huyeron del peligro en pequeñas embarcaciones y la guardia costera, así como dos barcos de la Armada esperaban en el mar en caso de que se necesitara una mayor evacuación. Los incendios también envolvieron Mazikoy, en la provincia de Mugla, en donde los aldeanos fueron evacuados y algunos quedaron devastados por las pérdidas y con crisis nerviosa.

Los residentes tuvieron que huir de la cercana aldea de Cokertme, a medida que se acercaban las llamas. Algunos subieron a botes y otros se fueron en autos, debido a que el fuego se acercaba cada vez más.

Not a Scene from Horror movie, this is turkey.#PrayForTurkey pic.twitter.com/DcJ8BLUHTP — Afzal Khan Jamali (@AfzalKhanJamali) July 30, 2021

Vivieron un infierno

En un video, los camiones de bomberos y los autos corrían para escapar del fuego que arrasaba por todos lados. Después del anochecer, el pueblo se veía apocalíptico desde la distancia, con llamas arrasando las oscuras colinas.

El alcalde de Bodrum, Ahmet Aras, dijo el domingo por la noche que la gente experimentó el "infierno" cerca de Cokertme y Mazi, mientras se alejaban del incendio. Dijo que el fuego no se pudo detener y que se esperaba proteger las áreas residenciales, pero que era demasiado tarde para los árboles.

GÖZ GÖRE GÖRE

Y A N I Y O R U Z

Burası ÇÖKERTME ❗️.

Ateş her taraftan üzerlerine gelirken yangından kaçmaya çalışan halk…#ÇökertmeYanıyor #BodrumYanıyor #PrayForTurkey pic.twitter.com/ryb6gtC1y2 — Muğla Çevre Platformu -MUÇEP (@muglacep) August 1, 2021

El área fue envuelta por la noche del domingo, dijeron las emisoras turcas. Los reporteros informaron que tenían que apresurarse para ponerse a salvo, ya que el fuego se intensificó con fuertes vientos. Las autoridades dijeron que se estaban tomando precauciones para proteger dos plantas de energía térmica en las cercanías y que en la actualidad los vientos soplan lejos de ellas.