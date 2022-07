La milagrosa reacción de un hombre que salva a una niña que caía de edificio (video)

El hecho quedó registrado a través de un video que se ha difundido en las redes sociales.

¡Héroes sin capa! Así fue calificado un hombre que se encargó de salvarla la vida a una niña de un fatídico final.

Shen Dong es el nombre del hombre que fue captado en un vídeo realizando un movimiento preciso para evitar que la niña muriera tras caer desde una gran altura en la localidad de Tongxiang.

“Héroes entre nosotros”, expresó Lijian Zhao, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su cuenta de Twitter junto al vídeo del momento.

El hombre, que se encontraba hablando por teléfono en compañía de Lu Xiaoting, otra empleada bancaria, se percató que la pequeña estaba a punto de caer desde la ventana.

A tiempo

En las imágenes se aprecia el momento en que el sujeto mira hacia arriba y ve a la niña en la ventana a punto de caer, por lo que busca un lugar aproximado donde la pequeña podría caer.

Si bien en un inicio titubea sobre dónde pararse, el hombre llega a tiempo para atrapar a la menor.

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 22, 2022

Las autoridades informaron que tanto el héroe como la pequeña fueron llevados a un hospital para ser revisados. Por fortuna, ambos se encuentran en buen estado.

"Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo instinto de acercarse a ella. Y por casualidades del destino, el nombre de la bebé salvada es el mismo que el de mi hija", dijo Shen Dong, el hombre que trabaja en un banco cercano al lugar donde se volvió héroe, a Qianjiang Evening News.