La drástica decisión de Natti Natasha tras la muerte del creador de "Te boté"

Natti Natasha y su esposo, Raphy Pina, se olvidaron de los lujos. Ni jet privado ni primera clase, viajaron en clase turista, en un avión de línea de los catalogados como de bajo presupuesto, después del accidente del productor "Flow La Movie".

La cantante y su familia iban viajar en el avión privado que siempre rentan, un día después en que se estrelló por desperfectos técnicos, y en el que murieron el productor musical "Flow La Movie" y toda su familia.

Aterrados por lo sucedido, Natti Natasha, quien viajó de Puerto Rico a Miami para presentarse en un concierto, este domingo debía regresar a la isla para acompañar a su esposo en el juicio que tiene por supuesta posesión de armas adulteradas y estar con su hija.

Como ellos mismos compartieron, abordaron un avión de línea comercial. Lo que no se sabe es por qué no viajaron en primera clase, como suelen hacer las celebridades, quizás no había espacio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raphypina (@raphypina)

Al parecer, la pareja por el momento dejará de rentar aviones privados después del incidente de esta semana, al considerar los viajes comerciales más seguros.

La niña de la pareja no estuvo en el viaje por presentar problemas de salud y para resguardarla se quedó en Puerto Rico.