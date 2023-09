La dura confesión de Susana Morazán acerca de su niñez

-

Susana Morazán compartió un duro momento de su vida en el que atravesó violencia intrafamiliar y lo compartió en una entrevista.

OTRAS NOTICIAS: La inesperada noticia de banda de rock guatemalteca que dejó fríos a muchos

La periodista y locutora guatemalteca se mostró vulnerable al compartir su historia en Backfocus Podcast de Juan Pablo Zether. El fin de hablar de sus experiencias es demostrar a otras personas que atraviesen por lo mismo a que se puede sanar y hacer una vida feliz por decisión propia; al tener la convicción de sanar las heridas.

La conductora de Hechos de TV Azteca Guatemala habló acerca de un episodio que marcó su niñez para siempre, sus ganas de seguir adelante le dieron muchas oportunidades.

A través de las redes el sitio oficial del programa sacó un extracto de su entrevista:

"Era violentada físicamente por mi padrastro que para mí, era mi papá... desde venir y quererme lavar el rostro con un pashte de alambre y sacarme sangre porque me decía que mi cara estaba manchada... No me dolía tener mis piernas reventadas o haber sangrado, o tener abierta la cabeza; tanto como ver que a mi mamá la violentaban y que yo me sentía impotente. Yo lloraba y le decía 'vámonos, vámonos de aquí, huyamos' y que no pasaba nada", dijo.

"Me metía debajo de la cama para que no me encontraran y no me hicieran nada; ni física, ni sexualmente, ni abusos y ahí me escondía y leía la biblia", agregó acerca de su fórmula para defenderse.

Acerca de como fue la conexión que tuvo con sus padres, después de estos episodios de violencia; dijo:

"Pasé muchos años trabajando mi relación con ella, con mi padrastro, que en paz descanse, pues murió hace un año y medio, Roberto Morazán, de quien todavía tengo el apellido. Regresé a El Salvador, lo busqué, lo abracé y le dije: 'te perdono' aunque él no me pidiera perdón".

"Hay situaciones similares por las que pasan niños, niñas y por eso me gusta trabajar de la mano con casos similares para poderlos apoyar y decirles que si yo pude salir también ellas", explicó.

Susana es una de las invitadas al famoso Podcast, cuyo capítulo se estrenará este 24 de septiembre en la cuenta oficial de Youtube del programa.

MIRA EL VIDEO: