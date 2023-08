El motivo por el que Eduin Caz se retiraría de Grupo Firme

-

Eduin Caz reveló en pleno concierto de Grupo Firme que atraviesa una dura enfermedad, esto habría podido ser el motivo de su despedida de la banda.

El controversial artista dijo en uno de sus shows celebrado el sábado 26 de agosto, como parte de la feria de San Luis Potosí, en México, que fue diagnosticado con cáncer y enseñó las cicatrices de sus operaciones.

Grupo Firme impuso récord de asistencia al reunir a 300 mil personas en la fiesta potosina, por ello que Eduin Caz se atrevió a contar su experiencia afirmando que ya superó su padecimiento.

Caz explicó que desarrolló cáncer a partir de una hernia hiatal mal cuidada, cuando le dieron el diagnóstico el 4 de noviembre de 2022, buscó a los mejores médicos e inició tratamiento, agregando que no se había hecho una manga gástrica como se rumoraba, según sus nuevos estudios ya está bien,

"Nunca lo quise decir pero miren estas cicatrices que están aquí, cinco cicatrices y dicen 'se hizo la manga gástrica y la ver... ok, creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, chéquenlo en el internet, es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver**, quiero que lo entiendan, soy una persona normal como ustedes, yo canto pero también siento, fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió ver**, entonces eso se hace esófago de Barret y se hace cáncer y así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije 'me cargó la ver**' igualito, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos", contó, al finalizar el mensaje, su hermano Jhonny Caz gritó: "¡vencimos al cáncer!".

Eduin Caz anunció su retiro el pasado 30 de julio afirmando que se despedirá de Grupo Firme después de que concluyan los compromisos de la gira, el cantante dedicará el tiempo libre a su salud y a recuperar su vida.

¿Qué es una hernia hiatal?

La hernia de hiato es una afección donde la parte superior del estómago se abulta a través de una abertura en el diafragma. El diafragma es un músculo delgado que separa el estómago del tórax y ayuda a impedir que el ácido pase hacia el esófago.