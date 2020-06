Cuando Flavio Edmundo Ramos Yagual fue llevado al hospital, estaba sin aliento y perdía la conciencia. Entonces fue su hijo, Flavio Arturo Ramos Ollague, quien primero notó los cuerpos.

Dos cadáveres yacían desatendidos en el piso de baldosas. A la mañana siguiente, el número de cadáveres en la habitación aumentó a tres. Flavio Edmundo Ramos estaba muerto.

Luego de más de dos meses, su familia aún no ha enterrado a Flavio. No podrían si lo intentaran, porque poco después de su muerte, Arturo Ramos dice que las autoridades del hospital perdieron el cuerpo de su padre.

“Necesitamos un lugar para decir ‘el domingo vamos a poner flores en la tumba de mi padre'”, dijo su desconsolado hijo. “No hay nada, no hay nada que puedas hacer”.

“Hicimos los papeles y el viernes 3, alrededor de las dos de la tarde, fuimos al hospital para retirarlo y nos dijeron que, por cuestiones de tiempo, no nos lo podían entregar y que regresáramos al día siguiente. El 4 de abril fuimos a las siete de la mañana. Éramos unas 40 personas. Me tocó esperar, esperar... Así dieron las dos de la tarde. Ya molesto, llamo a la persona que estaba en cargo, pregunto qué pasó y me dicen que no saben. Que si quería que fuera y reconozca los cuerpos”, narra Flavio Arturo.

Según el hijo de la víctima, pasó cinco días en una morgue, revisando cadáver por cadáver revisando si era su padre. Posteriormente, se hizo la prueba del Covid-19 y efectivamente era positivo.

Después del último día que fuimos a la morgue, decidimos implantar una demanda legal a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana, explicó Flavio.

“Esto tiene que marcar un precedente, porque no soy la única persona a la que le ha pasado esto. Hay cientos de personas que no saben incluso si el familiar está enterrado en el lugar que le dice el Gobierno”, agregó.

Con 17.5 millones de habitantes, Ecuador cuenta con más de 3 mil 300 muertos y 38 mil 400 contagiados desde febrero, y es uno de los países más afectados de Latinoamérica por la pandemia detrás de Brasil, México y Perú.