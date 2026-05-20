El artista guatemalteco Edgar Calel gana importante premio en EE. UU.

La Fundación Dia Art y la Fundación Sam Gilliam anunciaron que el artista y poeta guatemalteco Edgar Calel es el ganador del Premio Sam Gilliam 2026.

El galardón reconoce a artistas de cualquier parte del mundo que hayan realizado aportes significativos al arte contemporáneo y para quienes el premio pueda representar un impulso transformador.

El jurado destacó su capacidad para crear "entornos envolventes" y promover experiencias compartidas a través de distintos medios artísticos.

Además del reconocimiento, el connacional recibirá $75 mil y participará en un programa público en una de las sedes de Día este otoño.

El guatemalteco también recibirá como premio $75 mil dólares. (Foto: Redes sociales)

Calel, nacido en San Juan Comalapa, Chimaltenango, es de ascendencia cakchiquel. Su trabajo abarca pintura, dibujo, escultura, performance e instalaciones monumentales inspiradas en las tradiciones ancestrales y la cosmovisión maya de Guatemala.

En años recientes, presentó exposiciones en Nueva York y participó en importantes bienales internacionales como las de São Paulo, Liverpool y Gwangju.

"Agradezco a mis ancestros por darme la vida y permitirme usar su sabiduría para crear arte. Me siento muy feliz de recibir este reconocimiento, que me ayudará a seguir explorando el mundo y sus misterios. Janila Matyox k'aslem: muchas gracias, vida, por todo", declaró el artista.

Originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Edgar Calel destaca por su arte dedicado a las tradiciones ancestrales y la cosmovisión maya de Guatemala. (Foto: Redes sociales)