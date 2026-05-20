El artista guatemalteco Edgar Calel gana importante premio en EE. UU.

El guatemalteco a parte de ganar un reconocimiento, también recibirá 75 mil dólares.
OTRAS NOTICIAS: El guatemalteco Alexander Escobar impulsa liderazgo en Nueva York
La Fundación Dia Art y la Fundación Sam Gilliam anunciaron que el artista y poeta guatemalteco Edgar Calel es el ganador del Premio Sam Gilliam 2026.
El galardón reconoce a artistas de cualquier parte del mundo que hayan realizado aportes significativos al arte contemporáneo y para quienes el premio pueda representar un impulso transformador.
El jurado destacó su capacidad para crear "entornos envolventes" y promover experiencias compartidas a través de distintos medios artísticos.
Además del reconocimiento, el connacional recibirá $75 mil y participará en un programa público en una de las sedes de Día este otoño.
Su arte
Calel, nacido en San Juan Comalapa, Chimaltenango, es de ascendencia cakchiquel. Su trabajo abarca pintura, dibujo, escultura, performance e instalaciones monumentales inspiradas en las tradiciones ancestrales y la cosmovisión maya de Guatemala.
En años recientes, presentó exposiciones en Nueva York y participó en importantes bienales internacionales como las de São Paulo, Liverpool y Gwangju.
"Agradezco a mis ancestros por darme la vida y permitirme usar su sabiduría para crear arte. Me siento muy feliz de recibir este reconocimiento, que me ayudará a seguir explorando el mundo y sus misterios. Janila Matyox k'aslem: muchas gracias, vida, por todo", declaró el artista.
*Con información de Artforum