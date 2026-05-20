Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El artista guatemalteco Edgar Calel gana importante premio en EE. UU.

  • Con información de Arturo Santana / Colaborador
19 de mayo de 2026, 19:32
El artista originario de Chimaltenango, tiene entre sus trabajos, pintura, dibujo y escultura. (Foto: Redes sociales)

El artista originario de Chimaltenango, tiene entre sus trabajos, pintura, dibujo y escultura. (Foto: Redes sociales)

El guatemalteco a parte de ganar un reconocimiento, también recibirá 75 mil dólares.

OTRAS NOTICIAS: El guatemalteco Alexander Escobar impulsa liderazgo en Nueva York

La Fundación Dia Art y la Fundación Sam Gilliam anunciaron que el artista y poeta guatemalteco Edgar Calel es el ganador del Premio Sam Gilliam 2026.

El galardón reconoce a artistas de cualquier parte del mundo que hayan realizado aportes significativos al arte contemporáneo y para quienes el premio pueda representar un impulso transformador.

Edgar Calel fue ganador del Premio Sam Gilliam 2026. (Foto: Artforum)
Edgar Calel fue ganador del Premio Sam Gilliam 2026. (Foto: Artforum)

El jurado destacó su capacidad para crear "entornos envolventes" y promover experiencias compartidas a través de distintos medios artísticos.

Además del reconocimiento, el connacional recibirá $75 mil y participará en un programa público en una de las sedes de Día este otoño.

El guatemalteco también recibirá como premio $75 mil dólares. (Foto: Redes sociales)
El guatemalteco también recibirá como premio $75 mil dólares. (Foto: Redes sociales)

Su arte

Calel, nacido en San Juan Comalapa, Chimaltenango, es de ascendencia cakchiquel. Su trabajo abarca pintura, dibujo, escultura, performance e instalaciones monumentales inspiradas en las tradiciones ancestrales y la cosmovisión maya de Guatemala.

En años recientes, presentó exposiciones en Nueva York y participó en importantes bienales internacionales como las de São Paulo, Liverpool y Gwangju.

"Agradezco a mis ancestros por darme la vida y permitirme usar su sabiduría para crear arte. Me siento muy feliz de recibir este reconocimiento, que me ayudará a seguir explorando el mundo y sus misterios. Janila Matyox k'aslem: muchas gracias, vida, por todo", declaró el artista.

Originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Edgar Calel destaca por su arte dedicado a las tradiciones ancestrales y la cosmovisión maya de Guatemala. (Foto: Redes sociales)
Originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Edgar Calel destaca por su arte dedicado a las tradiciones ancestrales y la cosmovisión maya de Guatemala. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Artforum

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar