Alejandro Fernández envía mensaje previo a su concierto en Guatemala

Alejandro Fernández sorprendió con un mensaje para los guatemaltecos a pocos días de su presentación en Guatemala por su tour "De rey a rey".
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El mexicano se presenta en Latinoamérica y Guatemala también es punto de encuentro con los fans.
"Amigos de Guatemala ya estamos a nada de poder estar ahí presentando con esta gira de Rey a Rey", dijo.
"De rey a rey"
Se trata de un recorrido musical para celebrar el legado de Vicente Fernández.
Fecha
El concierto se realizará el viernes 22 de mayo en Explanada 5.
Precios
Mesas Amex: Q1,390.00
Mesas Black: Q1,190.00
Mesas Platinum: Q990.00
Mesas Oro: Q790.00
Gradas: Q390.00
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Alejandro Fernández
El cantante de ranchera y pop latino mexicano es hijo del reconocido artista Vicente Fernández. Se especializó en estilos tradicionales de música regional mexicana, también se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y el bolero.
Acreedor a tres Grammy Latinos y seis Premios Billboard, ha logrado vender aproximadamente 40 millones de discos.