Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Alejandro Fernández envía mensaje previo a su concierto en Guatemala

  • Por Selene Mejía
19 de mayo de 2026, 17:15
Alejandro Fernández envió un mensaje a los guatemaltecos. (Foto: Instagram)

Alejandro Fernández envió un mensaje a los guatemaltecos. (Foto: Instagram)

Alejandro Fernández sorprendió con un mensaje para los guatemaltecos a pocos días de su presentación en Guatemala por su tour "De rey a rey". 

OTRAS NOTICIAS: El inesperado mensaje que "El Buki" dedicó a Guatemala (video)

El mexicano se presenta en Latinoamérica y Guatemala también es punto de encuentro con los fans. 

"Amigos de Guatemala ya estamos a nada de poder estar ahí presentando con esta gira de Rey a Rey", dijo. 

"De rey a rey"

Se trata de un recorrido musical para celebrar el legado de Vicente Fernández.

Fecha

El concierto se realizará el viernes 22 de mayo en Explanada 5.

Precios

Mesas Amex: Q1,390.00

Mesas Black: Q1,190.00

Mesas Platinum: Q990.00

Mesas Oro: Q790.00

Gradas: Q390.00

Compra las entradas aquí

Alejandro Fernández

El cantante de ranchera y pop latino mexicano es hijo del reconocido artista Vicente Fernández. Se especializó en estilos tradicionales de música regional mexicana, también se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y el bolero.

Acreedor a tres Grammy Latinos y seis Premios Billboard, ha logrado vender aproximadamente 40 millones de discos.


  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar