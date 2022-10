Edificios de uso mixto, la solución al acceso de la vivienda

Arquitectos y urbanistas exponen las soluciones para facilitar el acceso a la vivienda en Guatemala

Esta semana se realiza en Guatemala el XIV Foro Nacional de Vivienda Social, en el que Alvaro Véliz y Carlos Barillas expusieron la importancia de la densificación como la mejor forma de utilizar los suelos como una propuesta de urbanización para solucionar no solo la necesidad de vivienda sino la movilidad en las urbes.

Los núcleos más importantes que crecerán un 60% aproximadamente en 20 años son la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Mazatenango, Retalhuleu y Escuintla.

Es por ello, la importancia de una planificación urbana para evitar un crecimiento desordenado. Una de las soluciones que visualizan los arquitectos es provocar la densificación del espacio, es decir evitar la expansión horizontal de las ciudades y propiciar el crecimiento vertical.

El arquitecto Véliz mostró uno de los proyectos habitaciones de uso mixto que se realizan en zona 1 capitalina. (Foto: captura de pantalla)

Los expertos apuestan por la densificación sostienen que "dejar que se expandan las ciudades es ahogarnos en el tráfico, la vivienda y vida cotidiana invertida en el tráfico, hay que redensificar, reurbanizar", resaltó Véliz.

Esto generaría más beneficios, según explica, respecto a la calidad de vida de los ciudadanos al tener trabajo, estudio, vivienda, comercio y otros servicios a distancias más cortas.

Para lograr esto, se está proyectando la construcción de edificios de apartamentos que puedan ofrecer un uso mixto, es decir favorecer el primer nivel para uso comercial. Véliz ejemplificó con dos proyectos habitaciones que se encuentran en proceso, uno en zona para personas con ingresos medios y un complejo en zona 18 para los que poseen ingresos bajos.

Este es el proyecto para zona 18. (Foto: captura de pantalla)

Se tratan de módulos de vivienda con patio interno para permitir la ventilación, iluminación y espacio verde combinado con locales comerciales u otros servicios. El proyecto que se realiza en zona 1 se encuentra ubicado en la novena avenida y albergará 56 unidades habitacionales y 21 espacios comerciales.

En el caso de la vivienda social que se proyecta para zona 18, el complejo albergará 56 unidades habitacionales, 11 espacio comerciales, un centro comunitario y 30 espacios para cooperativas.

No obstante, los profesionales indicaron que no solo la propuesta arquitectónica y urbanística son necesarias, sino también reformas a la Ley de vivienda, resolver las formas de financiamiento para la vivienda, especialmente aquellas personas que no poseen capacidad de endeudamiento, así como trabajar en la recuperación de barrios integrales.