Editorial: Guatemala ante el apagón del silicio

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Si no actuamos ahora, la brecha que hoy se mide en quetzales mañana se medirá en oportunidades perdidas para toda una generación entera.

Hay crisis que llegan con ruido y otras que llegan en silencio, dentro de una caja. La crisis del silicio es de las segundas. No se ve en las calles de la zona 1, ni se siente en el mercado, pero ya está encareciendo la computadora del estudiante, el celular del repartidor y el servidor de la pequeña empresa que intenta sobrevivir en Guatemala.

Durante décadas creímos que la tecnología siempre sería más barata y más potente. Esa promesa se rompió en 2026. La inteligencia artificial, que nos prometió hacerlo todo más fácil, se convirtió en la gran devoradora de memoria. Los centros de datos del norte absorben hoy el setenta por ciento de la producción mundial de RAM, dejando migajas para el resto del planeta. Cada lámina de silicio que se va a entrenar un modelo de IA es una menos para fabricar la laptop de un universitario en Quetzaltenango o el teléfono de una maestra en Petén.

Los números son brutales. La RAM DDR5 se ha triplicado en un año. Los discos SSD duplicaron su precio. Una computadora que en 2025 costaba ocho mil quetzales hoy supera los once mil, y con menos memoria que antes. Los fabricantes, para no subir tanto el precio final, están vendiendo equipos con ocho gigas donde antes ponían dieciséis. Es decir, pagamos más por menos.

En Guatemala el golpe es doble. Primero, porque importamos todo. No fabricamos chips, no ensamblamos a escala, dependemos de contenedores que llegan meses después y con aranceles, fletes y un tipo de cambio que no perdona. Segundo, porque nuestra brecha digital ya era profunda. Cuando una laptop sube tres mil quetzales, no es un lujo que se pospone: es un semestre que se pierde, un negocio que no se digitaliza, un joven que queda fuera de la economía del conocimiento.

Y sin embargo, la paradoja es dolorosa: mientras el hardware se encarece, la IA se vuelve más necesaria. El contador que no usa IA compite en desventaja. El estudiante que no puede correr un modelo local queda atrás. El hospital que no puede actualizar sus equipos atiende peor. No es que Guatemala pueda elegir no entrar a la era de la IA. Es que entrar ahora cuesta el doble.

¿Qué hacer? No podemos fabricar láminas en Escuintla mañana, pero sí podemos decidir con inteligencia. El Estado debe dejar de comprar tecnología como si fuera papelería y empezar a planificarla como infraestructura crítica: compras consolidadas, equipos reparables, laboratorios compartidos, centros de cómputo públicos en universidades y escuelas.

Las empresas deben alargar la vida útil de lo que tienen: más memoria y almacenamiento para el equipo actual antes que comprar uno nuevo. Y las familias deben entender que hoy, más que nunca, reparar es resistir.

Si no actuamos ahora, la brecha que hoy se mide en quetzales mañana se medirá en oportunidades perdidas para toda una generación entera. La crisis del silicio no es solo un problema de precios. Es una prueba de soberanía. Los países que entiendan que el silicio es el petróleo del siglo XXI protegerán a su gente.

Guatemala aún está a tiempo de no quedarse desconectada. Pero el tiempo, como la memoria, también se agota y sin retorno alguno. El futuro del país se juega en este momento.