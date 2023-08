Eduin Caz anuncia su retiro, ¿será el fin del Grupo Firme?

-

El cantante de Grupo Firme ha confirmado que dejará los escenarios para dedicarse a su familia y vida personal.

Un aviso inesperado ha llegado en la música regional mexicana, luego de que el cantante sinaloense Eduin Caz, líder de la banda "Grupo Firme", anunciara su retiro de los escenarios a través de una publicación realizada en redes sociales, en las que expresó que se alejará de los escenarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)

El cantante celebró su cumpleaños número 30 en Costa Rica, donde se presentó con la banda, y al final del concierto, Caz agradeció por un año más de vida y fue en ese momento que dio a conocer la noticia que al finalizar la gira, se retirará temporalmente de la música.

"Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida", publicó Eduin Caz en Instagram.

"Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo", señaló el cantante.

"No es el fin de Grupo Firme, no me voy hacer solista, solo me estoy despidiendo por que a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas tres fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida", añadió Caz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)

Sin embargo, como era de esperarse, a través de redes sociales los fans mostraron apoyo al cantante ante la decisión: "Recupera lo más hermoso qué hay en la vida, a tu familia", "Grupo Firme no va a ser lo mismo sin ti, pero se entiende que quieras recuperar tu estabilidad emocional", "¡Feliz cumpleaños! Ve, descansa, despeja tu alma y espíritu y regresa con más fuerzas", son algunos de los mensajes expresados.