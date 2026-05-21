Estados Unidos urge aprobar la Ley Antilavado en Guatemala

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Estados Unidos destacó la importancia de cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y cerrar puertas al narcotráfico.

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció sobre la discusión de la denominada Ley Antilavado en el Congreso de la República y pidió que el país avance en la aprobación de una normativa alineada con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La sede diplomática señaló que esto ayudaría a cerrar el paso a narcotraficantes y estructuras criminales que utilizan el sistema financiero para mover recursos ilícitos, lo cual es un riesgo tanto para Guatemala como para Estados Unidos.

Ley Antilavado ya superó los tres debates en el pleno del Congreso. (Foto ilustrativa: Soy502)

Además, la embajada aseguró que la aprobación de la ley también tendría un impacto positivo en temas de seguridad y desarrollo económico para ambos países, al fortalecer los mecanismos de control contra el lavado de dinero.

"Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del GAFI y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas", precisa la embajada en una publicación hecha desde su cuenta oficial de la red social X.

La publicación también asevera que "aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala".

EE. UU. pide a Guatemala aprobar la Ley Antilavado. (Imagen: captura de pantalla)

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La iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, busca actualizar la normativa guatemalteca conforme a recomendaciones internacionales y no logró convertirse en ley durante el primer periodo de sesiones ordinarias de este año.

Jefes de bloque se encuentran en análisis de nuevas enmiendas presentadas a la propuesta. (Foto: Archivo/Soy502)

La propuesta ya fue aprobada en sus tres debates dentro del Congreso y actualmente se encuentra en una segunda fase de análisis y discusión de enmiendas previo a su aprobación por artículos y la redacción final para convertirse en ley.