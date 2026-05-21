¡Ya está en Guate! Presentan de manera oficial la nueva copa para el campeón

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¡Finalmente está en Guatemala! El nuevo trofeo que se entregará al campeón a partir del presente torneo Clausura 2026 fue presentado este miércoles, con detalles que resaltan y renuevan la imagen para las vitrinas que adorne de ahora en adelante.

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Luego de un largo viaje que pasó por varios países antes de arribar a suelo nacional, y que levantó bastante expectativa entre los aficionados, la nueva copa de campeón ya está lista para lucir sus mejores galas en cuestión de tres días, en el terreno de juego del estadio Mario Camposeco.

El trofeo tiene una base de mármol que está adornada con los escudos de los 12 equipos que militan en la Liga Nacional, mientras que el resto de la copa está hecha con base de latón, componentes de plata y laminado de oro de 21 quilates. El diseño es circular, con la figura del quetzal en el medio.

"Levantar una copa implica la culminación de todos los sacrificios y esfuerzos que hacen los miembros de los equipos. Por eso, nos enfocamos en entregar un trofeo a la altura de esto", aseguró Herbert Hernández, director de la Junta Directiva de Bantrab.

Además, el Gerente de Clústeres Estratégicos, Jesús Pineda, anunció que, a diferencia del pasado, no será una réplica la que se entregará al campeón, sino que será el galardón original para que lo luzcan en sus vitrinas.