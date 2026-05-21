El guatemalteco que grababa material "explícito" de sus sobrinos en EE.UU.

El señalado también estaba siendo investigado en Guatemala por explotación infantil.
Un migrante guatemalteco deberá pasar 50 años en prisión, luego de que lo sentenciaran por producir pornografía infantil utilizando a sus propios familiares.
Se trata de Ángel Emilio Rodríguez Marroquín, quien se declaró culpable de producir y poseer pornografía infantil, que incluía imágenes en las que se le veía agrediendo a su sobrino y a su sobrina con necesidades especiales, ambos de 8 años.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron al connacional en noviembre de 2025, tras una investigación federal.
En el proceso, las autoridades también descubrieron que Rodríguez estaba siendo investigando en Guatemala por explotación infantil.
Tras aceptar su responsabilidad, un juez condenó al guatemalteco el pasado 18 de mayo. Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS, afirmó que deportarán al chapín una vez cumpla su castigo.
*Con información de DHS