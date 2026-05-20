Aaron Rodgers anuncia que la temporada 2026 será la última de su carrera en la NFL

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Aaron Rodgers confirmó este miércoles que la temporada 2026 será la última de su carrera en la NFL, poniendo fecha al retiro de uno de los mariscales de campo más exitosos y mediáticos de las últimas dos décadas.

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El veterano quarterback, de 42 años, anunció su decisión pocos días después de firmar un contrato por una temporada con los Steelers de Pittsburgh, franquicia con la que buscará cerrar su trayectoria profesional.

Rodgers explicó que una de las principales razones para continuar fue el regreso de Mike McCarthy, quien asumió como entrenador principal de Pittsburgh tras la salida de Mike Tomlin luego de la eliminación en la ronda de comodín de los playoffs.

El histórico pasador reconoció que volver a trabajar con McCarthy despertó sentimientos especiales, recordando la etapa que compartieron con los Packers de Green Bay, donde conquistaron el Super Bowl XLV en 2011, precisamente frente a Pittsburgh.

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Rodgers también admitió que dudó sobre disputar una vigésima segunda temporada en la NFL, especialmente tras el duro cierre de la campaña anterior, cuando los Steelers fueron eliminados por los Texans de Houston con una derrota de 30-6.

El quarterback aseguró que esta vez la adaptación será más sencilla, ya que conoce parte del vestuario y del cuerpo técnico tras haber llegado a Pittsburgh en 2025 luego de su breve paso por los Jets de Nueva York.