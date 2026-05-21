Allanan hospital del IGSS por presuntas anomalías en medicamentos controlados

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La entidad explicó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público el pasado 23 de abril y que colabora con las autoridades.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que este jueves se llevaron a cabo una serie de allanamientos en las instalaciones del Hospital General Juan José Arévalo Bermejo, ubicado en la zona 6 capitalina.

La diligencia se realizó como parte de una investigación derivada de una denuncia presentada por las autoridades del propio centro asistencial.

De acuerdo con un comunicado oficial del IGSS, los allanamientos fueron ejecutados luego de que la administración del hospital detectara discrepancias en registros relacionados con medicamentos controlados durante procesos de conteo y confrontación de consolidados.

El #IGSS informó mediante un comunicado que se llevaron a cabo allanamientos en el Hospital General Juan José Arévalo Bermejo. pic.twitter.com/X2lrohb6Ov — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 21, 2026

El IGSS indicó que, luego de identificar las inconsistencias, se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes.

Entre dichos protocolos están una auditoría interna y el seguimiento administrativo necesario para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.

La entidad explicó que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 23 de abril, fecha desde la cual asegura haber mantenido colaboración total con las investigaciones.

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Agregó que también prestó colaboración con las diligencias desarrolladas por las autoridades competentes, incluidas las acciones presenciales efectuadas este jueves en el hospital.

"El IGSS mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier hecho que pueda afectar la confianza de nuestros derechohabientes y de la población guatemalteca. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y firmeza para fortalecer los mecanismos de control", señaló la institución.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si existen personas señaladas o capturas vinculadas con el caso, mientras continúan las investigaciones sobre el manejo de medicamentos controlados dentro del centro hospitalario.