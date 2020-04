EE.UU. alerta sobre estafas con medicamentos para el Covid-19

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) alertó sobre estafas a través de la venta de medicamentos y vacunas falsas para el Covid-19.

La alerta se hizo a través de la cuenta de Twitter del Departamento de Justicia de EE.UU., en donde también pidieron a la población denunciar a los estafadores.

"Los delincuentes intentar aprovechar el Covid-19 a través de una variedad de estafas", alerta el Departamento de Justicia.

Además, indican que se están vendiendo curas o vacunas para el Covid-19, pero son falsas y no pertenecen a las agencias de gobierno estadounidense.

Criminals are attempting to exploit COVID-19 through a variety of scams. Be aware of scams selling fake cures or vaccines, posing as government sources such as the IRS, and more.



Report these scams to the US Dept of Justice by calling 866-720-5721 or emailing disaster@leo.gov pic.twitter.com/Dk63tHkjQU — Justice Department (@TheJusticeDept) April 20, 2020

Hasta el momento no se cuenta con ninguna vacuna específica que prevenga o cure en definitiva el nuevo coronavirus.