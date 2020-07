EE.UU. anuncia que no extenderá más visas hasta nuevo aviso

La embajada de Estados Unidos informó que no extenderá más visas para no inmigrantes hasta nuevo aviso. Estas corresponden a las solicitudes de permiso por negocios, turismo, estudios y diversas actividades en las que la persona no se quedará a vivir en suelo estadounidense.

A partir del jueves 16 de julio no se programarán citas. "La embajada de los EE.UU. en Guatemala cancelará las citas rutinarias para visas de no inmigrante", se explica en un comunicado.

Tampoco se aceptará la renovación por correo electrónico para visas B1 y B2 que corresponden a negocios y turismo.

Detalles:

El pago de visa de lectura electrónica (MRV) es válido para solicitar una visa en el país donde se compró hasta un año después de la fecha de pago, detalla la información.

La embajada estadounidense aclaró que para un viaje urgente como un tratamiento médico u otra razón justificada se pueden realizar excepciones, las cuales son analizadas. "Debe estar seguro que tiene los documentos que justifiquen o comprueben la emergencia".

La cita de emergencia se puede solicitar en este link: http://cdn.ustraveldocs.com/gt_es/gt-niv-expeditedappointment.asp.

Las disposiciones ocurren ante la emergencia por el Covid-19. La embajada no tiene una fecha específica para reanudar los servicios de visa para no inmigrante.