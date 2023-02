Suenan las alarmas: Cierran aeropuertos de EE.UU. por globos espías

EE.UU. cierra tres aeropuertos en medio de controversia por globos de China, mientras el Secretario de Estado su pospone viaje de acercamiento a la potencia asiática.

OTRAS NOTICIAS: El globo espía chino que fue detectado en espacio aéreo de EEUU

Tres aeropuertos de Estados Unidos fueron cerrados el sábado por "motivos de seguridad nacional", en medio de la polémica suscitada por un presunto globo espía chino que surcaba cielos norteamericanos, informaron las autoridades.

Las llegadas y salidas se detuvieron en tres aeropuertos de los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte "para apoyar al Departamento de Defensa en un esfuerzo de seguridad nacional", dijo la Administración Federal de Aviación (FAA) a la AFP en un comunicado.

El globo de la discordia

Las relaciones entre Estados Unidos y China están tan tensas que podrían descarrilarse en cualquier momento, como lo demuestra el episodio del presunto globo espía chino que ingresó al espacio aéreo estadounidense y echó por tierra un viaje del secretario de Estado Antony Blinken a Pekín.

El presidente Joe Biden habló con la prensa sobre el globo chino. (Foto: AFP)

Más allá de las protestas, Washington se esfuerza por mantener el diálogo con su gran rival, abogando por una "gestión responsable" de las relaciones con Pekín. Estados Unidos había apostado mucho por el viaje anunciado para este fin de semana del jefe de su diplomacia, destinado a ayudar a aliviar las tensiones con China.

Los temas de litigio entre ambas potencias son numerosos. Abarcan desde Taiwán hasta los derechos humanos, pasando por el dominio chino en el campo de los semiconductores. Para los estadounidenses se trataba de encontrar puntos en común con los chinos y asegurarse de que la competencia bilateral "no se convierta en un conflicto".

La administración Biden ha destacado las posibilidades de cooperación con Pekín, por ejemplo en el campo del clima, y dijo estar satisfecha con el limitado apoyo chino a Rusia en la guerra en Ucrania.

Pero el incidente del globo "espía" obligó a Blinken a posponer su viaje, demostrando cuán plagado de dificultades es el camino para el acercamiento a Pekín, bajo la presión de la oposición republicana, que ha denunciado la "debilidad" del gobierno demócrata.

Washington se abstuvo de momento de derribar la aeronave, debido a los riesgos que representaría para las personas en tierra, según versiones oficial pero, de su lado, el presidente Joe Biden ha dicho que su país "se ocupará" del globo.