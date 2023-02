EE.UU. derriba globo espía y Pekín habla de una reacción "desproporcionada"

Un caza estadounidense derribó el sábado un globo espía chino frente a las costas de Carolina del Sur, una maniobra que Pekín calificó como "claramente desproporcionada".

El presidente Joe Biden felicitó a los pilotos del F-22 por abatir en el espacio aéreo y sobre las aguas territoriales de Estados Unidos el aeroestato, que llevaba varios días sobrevolando el país.

"La acción deliberada y legal de hoy demuestra que el presidente Biden y su equipo de seguridad nacional siempre darán prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y responderán eficazmente a la inaceptable violación de nuestra soberanía por parte de la República Popular China", declaró a su vez el Secretario de Defensa, Lloyd Austin.

El globo "era usado por la República Popular de China en un intento por vigilar sitios estratégicos" de Estados Unidos, agregó. China aseguró más tarde haber pedido a Washington "que manejara apropiadamente la situación de manera calma, profesional y moderada".

Sin embargo, según una nota de la cancillería, Estados Unidos "insistió en el uso de la fuerza" hacia una "aeronave civil no tripulada", lo que el gigante asiático calificó como una reacción "claramente desproporcionada".

"China salvaguardará resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas y se reserva el derecho de dar más respuestas de ser necesario", añadió .

Watched a jet shoot down the Chinese spy baloon from my front porch. #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/eCDNwDq3JL — alex (@__alex__davis__) February 4, 2023

"Riesgo injustificado"

En videos transmitidos en cadenas de televisión el sábado, el globo parecía caer verticalmente tras un impacto. Al momento de ser derribado, estaba a unos 18 km de altitud, a unos 11 km de la costa, según funcionarios del Pentágono.

Suspendido en tres aeropuertos del sureste de Estados Unidos por razones de "seguridad nacional", el tráfico retomó tras la operación, anunció el regulador de la aviación civil estadounidense (FAA).

"Luego de un análisis minucioso, los comandantes militares estadounidenses determinaron que derribar el globo cuando estaba encima del suelo planteaba un riesgo injustificado para las personas (...) debido al tamaño y la altitud del globo y su carga de vigilancia", declaró el ministro de la Defensa.

Es por ello que el ejército esperó para poder abatirlo "de forma segura encima de nuestras aguas territoriales, vigilando de cerca su trayecto y actividades de recolección de información".

Pekín admitió el viernes que efectivamente el globo visto sobre Estados Unidos era un dispositivo chino, pero que era "una aeronave civil, utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológicos" que debido a los vientos, "se desvió de su trayectoria", según un portavoz del ministerio de Exteriores.

RIP Chinese Spy Balloon. Never forget. #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/949Vk7ryaz — Danny Deraney (@DannyDeraney) February 4, 2023

Latinoamérica



Sin dar detalles, Canadá habló el viernes de "un posible segundo incidente" después de que Washington anunció la presencia del primer globo. El Pentágono dijo el viernes que un segundo globo "de vigilancia" chino había sido detectado sobre Latinoamérica. "Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino", agregó, sin especificar su ubicación exacta.

Si bien las autoridades chinas expresaron su "pesar" por una intrusión "involuntaria", el gobierno de Biden lo consideró "inaceptable" y decidió cancelar una visita a Pekín del secretario de Estado, Antony Blinken, prevista para el domingo y el lunes.

Blinken expresó el descontento estadounidense durante una llamada con su homólogo chino Wang Yi, denunciando "un acto irresponsable", aunque señaló que su visita se reprogramaría cuando "las condiciones lo permitan", insistiendo en la necesidad de mantener "abiertos los canales de comunicación" con Pekín. Su visita a China habría sido la primera de un secretario de Estado estadounidense desde octubre de 2018.

El máximo funcionario del Partido Comunista Chino para la diplomacia le respondió que su país actúa de manera "responsable" y "siempre ha respetado estrictamente las leyes internacionales", según la agencia oficial de noticias China News.

Y el sábado, el ministerio de Relaciones Exteriores de China lamentó en un comunicado que "algunos políticos y medios en Estados Unidos usaron el incidente (del globo) como pretexto para atacar y difamar a China".

BREAKING: The U.S. has shot down the Chinese Spy Balloon off of the coast of the Carolinas.



pic.twitter.com/1g8G9RqeG0 — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 4, 2023

Misiles nucleares



Según Washington, el globo volaba por encima del tráfico aéreo comercial y no representaba "ninguna amenaza militar o física para las personas en tierra". Pero se negó a detallar si el aparato avanzaba movido por el viento o de forma controlada. Sobrevoló el estado de Montana, que alberga instalaciones de misiles nucleares.

No es la primera vez que el ejército estadounidense registra una intrusión de este tipo, pero esta aeronave permaneció más tiempo que otras en el espacio aéreo de Estados Unidos. La visita de Blinken a China se habría producido en un momento en el que las dos superpotencias intentan evitar que las tensiones degeneren en un conflicto abierto.