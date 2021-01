El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) aseguró que "la selección justa y transparente de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) es crítica para las instituciones democráticas de Guatemala".

A través de un comunicado por parte del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, se indica que EE.UU. está "siguiendo de cerca el intento del Congreso de Guatemala de nombrar magistrados de la CC a una persona con serios señalamientos y denuncias penales en su contra".

Aunque en el escrito no se menciona ningún nombre, Price hace referencia a que entre las denuncias se habla de "conspiración para obstruir a la justicia y evidencia de compromisos pasados con Gustavo Alejos, a quien el Departamento previamente designó de manera pública por actos corruptos que socavaron el estado de derecho en Guatemala".

"Este nombramiento por parte del Congreso, cuestiona la integridad de la corte más alta de Guatemala y por ende debilita el estado de derecho y socava una prioridad clave de EE.UU.", señaló el vocero del Departamento de Estado.

El comunicado fue compartido por Price a través de sus redes sociales en donde aseguró que la "selección justa y transparente de los magistrados de la CC es fundamental para la democracia" y manifestó: "Valoramos la asociación entre EE.UU. y Guatemala y apoyamos la lucha contra la corrupción endémica y la impunidad para ayudar a construir un futuro que los guatemaltecos se merecen".

The fair and transparent selection of Guatemala's Constitutional Court justices is critical for democracy. We value the U.S.-Guatemala partnership and support the fight against endemic corruption and impunity to help build a future Guatemalans deserve. https://t.co/wmMBtGSK2m — Ned Price (@statedeptspox) January 28, 2021

Price valoró la "relación" con el presidente Alejandro Giammattei y los "lazos duraderos con Guatemala" y aseguró que están comprometidos en "apoyar la lucha contra la corrupción endémica y la impunidad" como "un paso necesario hacia el futuro próspero y seguro".