Las bellas y famosas Eiza González y Demi Lovato celebraron el fin de semana de Super Bowl en Miami visitando un centro nocturno con strippers. Las famosas grabaron su fiesta en Instagram Stories compartiendo el momento con todos sus fans.

En el video que circula por las redes sociales se ve a González y a Lovato metiendo dinero entre las "tanguitas" de las bailarinas.

View this post on Instagram Film @livincool A post shared by Eiza (@eizagonzalez) on Oct 17, 2019 at 6:20pm PDT

Ambas celebridades se ven felices y cómodas pasando una divertida velada.

Demi making it rain on strippers is my favorite video of 2020 pic.twitter.com/7UQY0mqBsj — dai (@buterademetria) February 4, 2020

Las dos tiene grandes fajos de billetes, los que lanzan hacia arriba y también colocan entre las prendas íntimas de una mujer que luce feliz recibiendo el regalo y baila al ritmo de la música en un ambiente privado y cómodo.

El clip de inmediato se hizo viral debido a que Eiza y Demi son grandes activistas del empoderamiento de las mujeres.

Con información de El Diario NY