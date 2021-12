¿Eiza González y Paul Rabil pusieron fin a su relación amorosa?

Eiza González tenía planes de boda con el jugador de Lacrosse, Paul Rabil de quien se le veía muy enamorada.

Pese a que el pasado 31 de agosto se había dado a conocer que Eiza González estaba a puto de ir al altar con su novio Paul Rabil, ahora ha surgido una nueva información, que todo se quedó en un cuento hadas inconcluso, pues de acuerdo con el medio Just Jared, la pareja dio por finalizado su relación.

Aunque al inicio todo parecía indicar que era un rumor, porque no se les había visto juntos desde el pasado 8 de noviembre, aparentemente la famosa pareja rompió su relación amorosa. Sin embargo, los medios afirman que quedaron en buenos términos.

Según se difundió, este hecho pudo ocurrir por la agenda apretada de trabajo de ambos, hasta el punto de no tener tiempo para seguir compartiendo.

“La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no se estaban alineando y eso puso a prueba su relación. ¡Sin embargo, seguirán siendo amigos!”, citó Just Jared.

Así inició su romance

Hasta el momento ni la actriz de 31años ni el jugador de Lacrosse han emitido ningún comentario al respecto para confirmar su ruptura.

La mexicana había iniciado su romance en junio de 2020. Se le veía feliz, pues acostumbrada a presumir a su galán en redes sociales, cosa que no hizo con sus exparejas.

