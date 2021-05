Eiza González alarmó a sus seguidores con devastadora confesión

Hace unos días González publicó un mensaje en Twitter que alarmó a sus seguidores y amigos cercanos.

Eiza González, es una de las actrices mexicanas más famosas en Hollywood. La actriz causó revuelo tras hacer una fuerte confesión en redes sociales.

La mexicana saltó a la fama tras ser protagonista principal de una telenovela juvenil en México en el año 2007. Luego dio un paso agigantado en Hollywood, lugar donde todos los artistas quieren hacer su paso.

A pesar de ser una de las artistas mujeres más reconocidas de su país ha sido muy criticada y señalada.

Hace unos días González, se hizo tendencia en la redes sociales, la famosa actriz publicó un mensaje en Twitter que alarmó a sus seguidores y amigos cercanos.

"Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces. Como Jesucristo." se lee en el Tweet.

(Foto: captura de pantalla)

Con ese mensaje Eiza González, hace ver que la fama no es tan placentera como todos se la imaginan. Al parecer a ella le causa fuertes problemas para su salud.

Honestly this industry chips away at me and my mental health so badly sometimes. Like Jesus Christ. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) May 27, 2021

Sus fans reaccionan

Los fieles seguidores de la guapa artista mostraron su preocupación y le dejaron comentarios de apoyo y solidaridad.

Además, varias celebridades le demostraron su cariño. Hasta la fecha Eiza González no ha dado más detalles de como se encuentra de salud.

Te amo reina, eres una gran mujer,te deseo toda la fuerza del mundo,mantente bien chiquita y te mando un abrazo virtual❤❤❤❤. pic.twitter.com/VtfvBdBJxr — Maria Eduarda. (@Marialimacarter) May 27, 2021

Bebé lamento mucho leer que te sientas así, eres una mujer chingona nunca lo olvides!!! Aquí tienes a muchxs que te amamos!!! Más allá de por la artista que eres por el bello ser humano que siempre has sido!!! Te amooooo, a levantar la mirada y a seguir adelante ❤️ — Eiza Gonzalez LATINO (@EizaLATINO) May 27, 2021