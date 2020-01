Militar que disparó al aire se puso a disposición del Ejército

El especialista del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Jorge Luis Osorio Reyes, se habría presentado al Ejército este jueves, pese a que este debía presentarse a laborar hasta este viernes.

El vocero de la institución armada, Óscar Pérez, aseguró que Osorio Reyes no se fugó y "se presentó y va a ser puesto a disposición".

Evade captura

Este jueves, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento para capturar a Osorio Reyes por efectuar disparos al aire durante la celebración de Año Nuevo; pero no lo encontraron.

"Ese señor se encuentra de licencia y está prácticamente haciendo lo que él quiera en su licencia. Que cometió un delito, sí, que no se le va a encubrir, no se le va a encubrir, no se le va a defender", añadió Pérez.

Pérez aseguró que "en breves momentos" Osorio Reyes se pondrá a disposición de la justicia.