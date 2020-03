Ella es la primera paciente inyectada con vacuna contra Covid-19

El primer ensayo clínico en humanos para probar una posible vacuna contra el nuevo coronavirus arrancó el lunes en Seattle, dijeron el lunes autoridades de salud de Estados Unidos, haciendo crecer las esperanzas en la lucha mundial contra la enfermedad.

La primera participante del ensayo clínico fue Jennifer Haller, de 43 años junto al grupo de 45 en total que recibieron la dosis.

El estudio tiene como objetivo inscribir a un total de 45 adultos sanos durante un período de seis semanas. Cada participante recibirá dos inyecciones con un mes de diferencia en dosis variables.

Actualmente no hay vacuna para el coronavirus.

El estudio, que es un ensayo de Fase I, está destinado a establecer que la vacuna es segura e induce una respuesta deseada del sistema inmune de los participantes.

Sin embargo, demostrar que la vacuna es efectiva para prevenir la infección por COVID-19 requerirá estudios de seguimiento que involucren a muchos más participantes, lo que llevará muchos más meses, dicen los expertos.