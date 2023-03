Elon Musk se burla de empleado de Twitter con discapacidad

El multimillonario Elon Musk protagonizó una nueva polémica a través de Twitter, cuando se burló públicamente de una empleado con discapacidad que no sabía si aún seguía trabajando o no para él.

La historia comenzó cuando Haraldur Thorleifsson, director senior de diseño de producto de Twitter y que sufre de distrofia muscular, se dio cuenta de que no tenía acceso a su puesto de trabajo, motivo que lo llevó a escribirle -por redes sociales- al magnate para saber su situación en la empresa.

"Su jefe de recursos humanos no puede confirmar si soy un empleado o no", publicó el empleado que también es conocido como Halli, a lo que Musk contestó: "¿Qué trabajo has estado haciendo?", pregunta que respondió Thorleifsson con una lista de tareas que realizaba. "Fotos o no sucedió", tuiteo el empresario.

​"No puedo hacer trabajo manual (que en este caso significa escribir o usar un mouse) durante largos períodos de tiempo sin que mis manos comiencen a tener calambres". "Sin embargo, puedo escribir durante una hora o dos a la vez. Esto no fue un problema en Twitter 1.0 ya que yo era un director sénior y mi trabajo consistía principalmente en ayudar a los equipos a avanzar, brindarles consejos estratégicos y tácticos".

Finalmente, Musk publicó un tuit y se disculpó por el incidente. Además, aclaró que tuvo una videollamada con él.