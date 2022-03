Elon Musk: Por qué comprarle a Rusia, EE.UU. debería producir más petróleo

Elon Musk pide un aumento en la producción de petróleo y gas de EE.UU. para combatir a Rusia, a pesar del efecto negativo en Tesla.

El cofundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, pidió a Estados Unidos que aumente la producción nacional de petróleo en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, al tiempo que reconoció que su compañía de automóviles eléctricos se vería afectada negativamente por ese movimiento.

"Odio decirlo, pero necesitamos aumentar la producción de petróleo y gas de inmediato", tuiteó Musk, el pasado viernes. "Tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias". Musk agregó: "Obviamente, esto afectaría negativamente a Tesla, pero las soluciones de energía sostenible simplemente no pueden reaccionar instantáneamente para compensar las exportaciones rusas de petróleo y gas".

Obviously, this would negatively affect Tesla, but sustainable energy solutions simply cannot react instantaneously to make up for Russian oil & gas exports. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

El tuit de Musk pidiendo más producción de combustibles fósiles fue retuiteado aproximadamente 20,000, veces en 30 minutos.

Además, los informes han demostrado que Estados Unidos está comprando 650 mil barriles por día a Rusia, lo que según algunos, básicamente financia la maquinaria de guerra del presidente Vladimir Putin.