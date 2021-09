Elon Musk dice que su servicio de Internet será 40% más rápido que la fibra óptica

Elon Musk asegura que su servicio de Internet satelital será un 40 % más rápido que la fibra óptica

Así lo asegura el empresario en su cuenta de Twitter al responder una inquietud de un internauta.

El fundador de Space X y Tesla confirmó que gracias a los láseres, con los que irán equipados los satélites de Starlink, será posible transferir datos en un instante.

Scott Manley, un científico espacial de Internet le pregunta a Musk: "¿Existe alguna diferencia real más allá de los láseres? ¿Necesitan más procesamiento a bordo para el enrutamiento de paquetes o se construyeron con suficiente capacidad antes de la adición de enlaces láser?".

Processing is not an issue. Lasers links alleviate ground station constraints, so data can go from say Sydney to London through space, which is ~40% faster speed of light than fiber & shorter path.



Also, no need for ground stations everywhere. Arctic will have great bandwidth! — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2021





A lo que Musk le responde: "El procesamiento no es un problema. Los enlaces láser alivian las limitaciones de las estaciones terrestres, por lo que los datos pueden ir desde, por ejemplo, Sydney a Londres a través del espacio, que tiene una velocidad de luz 40% más rápida que la fibra y una ruta más corta", explica.

Y agrega: "Además, no hay necesidad de estaciones terrestres en todas partes. ¡Arctic tendrá un gran ancho de banda!".

Starlink es un proyecto lanzado por SpaceX con el fin de proporcionar en el futuro acceso rápido a Internet de alta velocidad en todo el planeta, según ha afirmado Musk en declaraciones anteriores.