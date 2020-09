Montando una bicicleta, el diplomático Hans Magnusson, anunció que inició su proceso de acreditación para representar a Suecia como Embajador en Guatemala.

Magnusson reemplazará al exembajador Anders Kompass, quien terminó su período en Guatemala el pasado 15 de junio.

Aunque el diplomático utilizó como una metáfora de la nueva normalidad el uso de bicicleta para anunciar que iniciaría el proceso de acreditación, Magnusson sí ingresó a Guatemala de esa manera, pero en un bicitaxi.

El pasado 2 de septiembre, el nuevo Embajador de Suecia publicó en sus redes sociales que estaba ingresando a Guatemala en un "bicicleta taxi" desde México. Hecho que sucedió debido al cierre fronterizo que estaba establecido en el país para evitar la propagación del Covid-19.

Today: entering Guatemala by bicycle taxi. Looking forward to start my new exciting job as Swedish ambassador to Guatemala. pic.twitter.com/Vh2vhRhvX0 — Hans Magnusson (@HansMagnusson11) September 3, 2020

Mientras que el recién pasado martes, Magnusson grabó un video en el que se le ve ingresando a la Embajada de Suecia en bicicleta y luego informa que presentó sus cartas de acreditación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Estamos yendo a una nueva normalidad. La bicicleta que utilicé para entrar es un símbolo de eso. No fui en bicicleta a la Cancillería, pero hubiera querido. La nueva normalidad implica, entre otras cosas, que tenemos mantener distancia entre nosotros, pero también tenemos que reducir la emisión de dióxido de carbono, la bici nos ayuda con los dos", manifestó.

Ya en camino a acreditar me en Guatemala. Pronto tendré mi propia bici también. @aronlindb https://t.co/8b9KWSOMMp — Hans Magnusson (@HansMagnusson11) September 22, 2020

Además, anunció que Suecia quiere defender los espacios democráticos en el mundo y aseguró que la recuperación económica debe de ser sostenible en todos los sentidos.