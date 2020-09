El presidente Alejandro Giammattei reconoció que está consumiendo Remdesivir como parte de su tratamiento para el control del Covid-19. En todo el mundo, se considera que este medicamento es el más eficaz contra el Covid-19, a tal punto que Estados Unidos compró la existencia mundial hasta julio de este año.

"Los médicos han tenido un tratamiento muy agresivo y este día me estarán administrando la quinta dosis de Remdesivir, yo esperaría dos dosis más", dijo el mandatario durante la actualización de su estado de salud del martes 22 de septiembre.

El Remdesivir es un profármaco que se desarrolló como tratamiento contra la hepatitis B, pero luego también se utilizó contra el ébola. En mayo fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.) como un tratamiento antiviral para pacientes graves con Covid-19, pues se comprobó que ayudaba en su recuperación. Pero esta fue una Autorización de Uso de Emergencia, para ser utilizado en adultos y niños hospitalizados por contagio del coronavirus.

Debido a ello, a principios de julio se conoció que EE.UU. compró casi toda la existencia mundial del medicamento durante tres meses, lo que generó una fuerte polémica. Esto provocó que países como India y Pakistán aumentaran la producción del tratamiento genérico para el Covid-19.

Ante esta gran demanda, en Guatemala se volvió muy difícil conseguirlo, no solo por el desabastecimiento a nivel mundial, sino por su alto costo.

De esa cuenta, también en julio, poco después del anuncio de la compra de Estados Unidos, Guatemala dio a conocer que estaban usando otros medicamentos, tales como la ivermectina y la dexametasona.

Pasados los meses, las farmacéuticas ha vuelto a producir el medicamento, pero, ¿qué tan fácil es conseguirlo en Guatemala? Soy502 realizó un sondeo en cinco de las farmacias más grandes del país, en las cuales indicaron que carecen del medicamento. En una de ellas se informó que, según su historial, el Remdesivir es para uso exclusivo de hospitales, por lo que está prohibida su distribución para el público en general.

De acuerdo con una publicación de News Medical, revista especializada en medicina, se ha ensayado con dos clases de tratamiento de Remdesivir contra el coronavirus: uno de cinco días y otro de diez. Las conclusiones, publicadas por la revista The New England Journal of Medicine, demostró que el tratamiento de 5 días es más efectivo. En ambos casos, se iniciaba con una dosis de 200 miligramos y luego de 100 miligramos en los días siguientes; una dosis diaria.

En Guatecompras, se identificaron 175 eventos para la adquisición del producto. Por ejemplo, en la licitación más reciente solicitada por el Hospital Roosevelt, para 40 dosis de 100 miligramos, dos empresas han ofertado 88 mil y 100 mil, lo que da como precio unitario entre 2,200 y 2,500 quetzales cada dosis.

Fuente: Guatecompras

Eso significa que un tratamiento de siete dosis, como la que recibirá el presidente Giammattei, tiene un costo de 15,400 quetzales, considerando la oferta más barata.

A nivel internacional, el costo es mayor. Según un reportaje de la BBC, el tratamiento para 5 días es de 3,120 dólares (más de 24 mil quetzales) en Estados Unidos, debido a las primas de los seguros médicos.

El Remdesivir está siendo distribuido con el nombre de Ninavir, Desrem y Aplidim. Sin embargo, se buscó hasta en páginas de venta por internet y no se logró encontró existencia en el país.