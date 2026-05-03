Los 76ers sorprenden a Celtics y avanzan a semifinales de la Conferencia del Este

Los Filadelfia 76ers obtuvieron una victoria de carácter este sábado al imponerse 109-100 sobre los Boston Celtics en el séptimo y definitivo juego de la serie, resultado que les permitió avanzar a las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.
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El camerunés Joel Embiid lideró la ofensiva con una destacada actuación de 34 puntos y 12 rebotes, convirtiéndose en la figura determinante del encuentro. Su desempeño resultó clave ante unos Celtics que afrontaron el duelo decisivo en casa y con la sensible baja de su principal referente, Jayson Tatum.
El conjunto de Pensilvania, que logró su clasificación a los playoffs a través del repechaje, dio la sorpresa al eliminar al segundo mejor clasificado del Este ganando la serie 4-3, luego de encadenar tres victorias consecutivas en la recta final de la serie.
Ahora, el equipo dirigido por Nick Nurse se medirá en semifinales de conferencia ante los Knicks de Nueva York, terceros preclasificados, aunque antes celebró con entusiasmo una eliminación histórica sobre su acérrimo rival, algo que no conseguía desde 1982.