Emily Ratajkowski dijo que Robin Thicke la acosó sexualmente durante una grabación

Emily Ratajkowski reveló que Robin Thicke se propasó con ella durante la grabación del video de la canción "Blurred Lines" en el que ella participó.

El clip lanzó al cantante y a la modelo a la fama mundial en la época.

Ratajkowski fue acosada durante la grabación del video. (Foto: Oficial)

“De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño tocando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé...", describió, acerca del incómodo momento.



"Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo... No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho", admitió.

La famosa afirmó firmó que Thicke lucía borracho y sus acciones la hicieron sentir humillada y "desnuda por primera vez ese día", a pesar de que había estado parcialmente desnuda durante todo el rodaje, ahí se comenzó a sentir mal, incómoda e insegura.

Emily durante el rodaje del video. (Foto: Blurred Lines)



"Él sonrió con una sonrisa tonta y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol. Mi cabeza se volvió hacia la oscuridad más allá del plató. La voz (de la directora) se quebró cuando me gritó: "¿Estás bien?", describió Emily en su relato.

Al parecer las personas que estaban en el lugar también notaron el acoso que sufrió pues Diane Martel, directora del clip reaccionó.

Martel le gritó al hombre para que dejara de hacerlo al percatarse de lo que estaba sucediendo. Al parecer el hombre comenzó a beber alcohol de manera "desvergonzada".

El cantante se descontroló en el set. (Foto: Oficial)

“Recuerdo el momento en que él le agarró los pechos, uno en cada mano. Él estaba de pie detrás de ella, ya que ambos estaban de perfil. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: "¿Qué diablos estás haciendo? ¡Hasta aquí!, ¡Se acabó el rodaje!", dijo Diana acerca del incidente al Sunday Times de Londres en una entrevista.

En 2017, la exesposa del cantante, Paula Patton lo demandó por violencia intrafamiliar y abuso, específicamente por golpearla e insultarla. Ese año, Patton también reveló que Robin Thicke era adicto a la cocaína.