La guatemalteca Kimberly Flores rompe el silencio y revela su verdad

Kimberly Flores quiso dar su versión de la historia tras su salida del reality "La casa de los famosos" y aclarar cómo ocurrieron las cosas.

A través de un video la guatemalteca contó que ella misma aclarará todas las dudas que todos tienen acerca de su vida, lo que hasta ahora ha mantenido en privado y que ha sido causa de varios ataques.

Su situación con el actor Roberto Romano, detalles de su relación con su mamá, cómo conoció a Edwin Luna y un poco de la relación con sus hijos serán aclarados por ella, pues afirma que siempre ha sido señalada.

Esta es la primera de las aclaraciones que dará poco a poco.

"Sé que tienen muchas preguntas, también sé que a veces ustedes crean sus propias historias y lo acepto, en parte he tenido la culpa yo, porque no he aclarado nada, porque a veces me cierro", expresó.

“Primero que nada, quiero pedir una disculpa pública a Edwin porque más que mi esposo, también es un artista que lleva una trayectoria de muchísimos años, que le ha costado muchísimo esfuerzo y que se me hace injusto que a raíz de este programa él sea tan señalado, injustamente”, dijo.

Flores dijo que lo que se dijo de ella con Romano era mentira y que quien vio el show las 24 horas se dio cuenta que las cosas no fueron como se publicaron y se resumieron.

"Se me hace injusto que a raíz de las estrategias que se usaron o la actuación que se metió él (Edwin) sea señalado, es a él a quien le debo las explicaciones", comentó, agregando que están pasando un momento muy bonito al hablar como nunca y al tomar terapia en familia.

"Lo que sí quiero que sepa es que lo amo, lo respeto y para mí la palabra infidelidad nunca existió, porque son términos muy grandes... no llegamos a ese punto”, dijo.

Acerca de su salida de la casa:

Momento en el que Kimberly aclara por qué la fue a traer Edwin. (Foto: Oficial)

"No me lo esperaba, yo estaba comiendo y salí a tomar aire, ahí me llaman para contarme de que Edwin estaba afuera, no entendía si era broma o real...".

Ella especificó que unos días antes, como parte de la estrategia (ahora lo entendía), había recibido una llamada cortante de él, que luego supo que había sido editada. "Estaba entre confundida y dolida porque quería saber por qué no me había mandado una nota más larga, sin saber que lo habían editado, pero es parte de un reality, comentó".

Al encontrarse con su esposo y notar que él estaba llorando, ella se sorprendió: "No sabía exactamente por qué lloraba, si le había pasado algo a mi abuela, si pasaba algo con mis hijos, qué situaciones se estaban viviendo para verlo tan quebrado... El corazón me latía a mil por hora, me faltaba el aire", aclaró.

"Soy ser humano y siento", explicó.

"Siempre lo he dicho, Edwin es un gran papá, su prioridad siempre van a ser los niños... lo quieren muchísimo", dijo, afirmando que siempre le dijo que si le pasaba algo a sus hijos, a su abuela o a Edwin no dudara en sacarla del show, pues para ella la prioridad era la familia.

"Cuando él me empieza a llenar de mucha información... que había aparecido mi mamá, que eran los niños y que todo se había malinterpretado afuera y que me habían hecho una canción...", expresó que sintió mucha angustia.

También afirmó que su hijo mayor Elian fue diagnosticado con una condición que más adelanta explicaría y que eso lo hacía más susceptible, su ausencia le afectó mucho. "Sus emociones las vive más fuertes... la falta de mamá, la falta de que yo estuviera en casa, nunca me había desconectado, menos de mi hija pequeña", afirmó, esto fue un gran cambio para ellos. "Damián es muy apegado a mí".

"Mi miedo era: ¿cómo están los niños?, ¿afuera qué va a pasar con los medios? ¡El contrato!, porque se firma un contrato... También hay papeles de por medio", explicó.

Flores explicó que cuando salió y le entregaron el teléfono se dio cuenta de todo lo que estaban hablando los medios alrededor de ella y los ataques de muchas personas, su prioridad fue llegar a casa lo antes posible a ver a su familia.

Edwin se incorporó y ambos agradecieron a los medios por el apoyo, pero también aclaró un acontecimiento que hubo en el aeropuerto con las cámaras, afirmando que nunca se portaron mal con nadie y aclararon el incidente, diciendo que en ambos aeropuertos nunca se refirieron mal a los periodistas e incluso conocían a una de ellas y que nunca atacaron a nadie.

