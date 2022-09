"Mi amigo y rival": el mensaje de Rafael Nadal a Roger Federer tras anunciar retiro

Tras una trayectoria de 24 años, Roger Federer decidió decir adiós a la disciplina donde destacó en varias ocasiones y lo hizo acreedor de varios reconocimientos.

El tenista español, Rafael Nadal, apareció en redes sociales para dedicar unas emotivas palabras a su rival en muchas ocasiones, Roger Federer, luego de anunciar que se retira oficialmente de las canchas.

Con memorables fotografías y un texto emotivo que obtuvo miles de reacciones por parte de internautas, Nadal expresó su sentir hacia Federer tras la noticia.

Rafael Nadal y Roger Federer. (Foto: Facebook)

"Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado... Es un día triste para mí personalmente y para los deportistas de todo el mundo", inició.

El español destacó que fue un placer y privilegio el haber compartido tantos momentos dentro y fuera de la cancha, asegurando que aún tienen planes juntos por hacer.

"Todavía hay muchas cosas que hacer juntos, lo sabemos. Por ahora, realmente te deseo toda la felicidad con tu esposa Mirka, tus hijos, familia y disfruta lo que te espera. Nos vemos en Londres en la Laver Cup", finalizó.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

El retiro de Federer

A sus 41 años, el destacado tenista Roger Federer anunció la fecha de su retiro oficial.

Fue a través de una carta en su cuenta de Instagram, que el tenista suizo informó que la Laver Cup, del 23 al 25 de septiembre, será su último torneo en el Circuito. Luego de esto, no jugará más, ni en el Circuito ATP, ni en los Grand Slam.

Roger Federer, considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, ha ganado 20 eventos de Grand Slam en su destacada carrera.

En su cuenta de Twitter, publicó su carta de agradecimiento como video con audio, recibiendo miles de reacciones y cientos de comentarios de apoyo y agradecimiento de personas que le siguieron la pista en cada torneo.