Roger Federer anuncia su retiro oficial del tenis.

A sus 41 años, el destacado tenista Roger Federer anunció la fecha de su retiro oficial.

Fue a través de una carta en su cuenta de Instagram, que el tenista suizo informó que la Laver Cup, del 23 al 25 de septiembre, será su último torneo en el Circuito.

Luego de esto, no jugará más, ni en el Circuito ATP, ni en los Grand Slam.

"A mi familia del tenis, al infinito y más allá... Con amor, Roger", escribió en su perfil, junto a fotografías de la carta.

En su texto incluyó palabras de reconocimiento para su familia, entrenadores, y patrocinadores que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

Roger Federer, considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, ha ganado 20 eventos de Grand Slam en su destacada carrera.

En su cuenta de Twitter, publicó su carta de agradecimiento como video con audio, recibiendo miles de reacciones y cientos de comentarios de apoyo y agradecimiento de personas que le siguieron la pista en cada torneo.