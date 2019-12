El emotivo reencuentro de los integrantes de RBD

La agrupación RBD (Rebelde), integrada por Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reunió luego de 11 años de su separación.

TE PUEDE INTERESAR:

Los famosos vivieron un emotivo momento y compartieron anécdotas de su vida, además de recordar sus aventuras en la grabación de la novela y sus famosas giras.

Dulce María compartió una imagen donde aparece con sus amigos dándose un fuerte abrazo en rueda.

Además escribió:

“ Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años no estaban juntos, al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble, lo 'malo' se olvida ” Dulce María.

"...El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable, estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que estamos hechos de nosotros. Gracias Gracias Gracias a cada uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo Lo verdadero es eterno", compartió Dulce María en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Rebelde segunda temporada❤️ #rbd #rebelde Una publicación compartida por Rbd Y Rebelde❤️ (@_rbd.rebelde) el 14 de Dic de 2019 a las 9:54 PST

Maité Perroni posteó la misma foto y agregó que éste era el verdadero reencuentro:

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no el de los números, ni del negocio de otros, no tiene signos de pesos, es el reencuentro de las seis almas que fueron una sola… Ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos y que no tiene precio ni se compara con nada. Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre; fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo lo que con lleva porque ayer recordé quiénes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca”.

Christian Chávez expresó: “¡6 almas que jamás se separarán! 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro. Dic 2008- dic 2019 #rbd”.

Christopher Uckerman no se quedó atrás y colocó la imagen junto al siguiente mensaje: “De otras vidas. Gracias hermanos y hermanas @christianchavezreal @anahi @ponchohd @maitepb @dulcemaria”.

Anahí se expresó en una corta frase: "Para siempre".

Con información de Milenio.