El emotivo video con el que la madre de la pequeña Ellie Samara exige justicia

Con un emotivo video, la madre de Ellie Samara pidió que se haga justicia en el caso de su hija, quien fue reportada como desaparecida y después localizada sin vida en un río.

EN CONTEXTO: Madre de Ellie Samara asegura que la muerte de la niña no fue un accidente

A través de un video publicado en la red social Tiktok, Doris Barrientos, madre de Ellie Samara Batres Barrientos de 6 años, pidió que se haga justicia por la desaparición y muerte de su hija.

"Haré lo que esté en mis manos para ver llegar la justicia. Todas las vidas inocentes merecen justicia", se lee en la publicación que acompaña las enternecedoras imágenes de Ellie Samara cuando era una bebé.

El video también muestra los momentos felices que la pequeña vivió junto a sus seres queridos. Este mensaje ya cuenta con miles de reacciones y decenas de comentarios.

Este es el video:

@dori459 @justiciaparaelliesamara Haré lo que esté en mis manos para ver llegar la justicia Todas las vidas inosentes merecen justicia ♬ sonido original - Doris

El caso de Ellie Samara

El 3 de julio de 2022 se confirmó que Ellie Samara Batres Barrientos de tan solo 6 años había desaparecido y que fue vista por última vez cuando se encontraba en su vivienda. Días más tarde fue encontrada sin vida.

La trágica muerte de Ellie causó conmoción en la población de Gualán en el departamento de Zacapa. En aquel momento, familiares, amigos y habitantes de la comunidad acompañaron a la niña hasta su última morada.

Días después del funeral, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la causa de muerte de Ellie Samara fue asfixia por sumersión y que le habían realizado el protocolo de femicidio y Minessota.

#guatemalaviral #elliesamara #elliesamaraniñadesaparecida #justiciaparaelliesamara #justiciaparaelliesamara #elliesamara #niunamasniunamenos #gritemosjuntas #elliesamarabatres #gualan #zacapa #guatemalatiktok #todosellie #añonuevo2023 #nomas #justiciaparaellie ♬ sonido original - Kamyla @kamila.067 Respuesta a @glendicruz71 #justiciaparaellisamara

Recientemente, la madre de Ellie dio a conocer que la menor no cayó al río de manera accidental y que las autoridades le confirmaron que el cuerpo no había sido arrastrado por la corriente.

"Confirmado está por las autoridades que el cuerpecito de la niña no se arrastró esos 180 kilómetros, mi niña no tenía un rasguño que pudo haber indicado que rodó en ese barranco", afirmó Barrientos en una publicación.

#justiciaparaellie #niunamasniunamenos #guatemalaviral #gualan #laverdaderahistoria #nomas #guatemalatiktok #elliesamara #elliesamaraniñadesaparecida #gritemosjusticiaparaellie #zacapa #gritemosjuntas #todosellie #justiciaparaelliesamara ♬ sonido original - Kamyla @kamila.067 Respuesta a @marlenychavez29 #justiciaparaellisamara

También dijo que si la niña hubiese caído habría sufrido cortadas por la maleza, o daños por las estacas y el alambre ubicado en ese sector. Sin embargo, la menor no presentaba rasguños e incluso que la ropa estaba intacta.

"El cuerpecito habló, mi niña no recorrió 180 kilómetros, los recorrió de otra manera no por el río, no hubo rasguños, hubieron claves, cosas en su cuerpecito que hablaron", afirmó Batres.