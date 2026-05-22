Esto dice Empagua ante la alerta amarilla por escasez de lluvias y altas temperaturas

Las autoridades le solicitan a los vecinos que se le de el uso adecuado y responsable al agua.
EN CONTEXTO: Conred declara alerta amarilla ante escasez de lluvias y altas temperaturas
La Empresa Municipal de Agua (Empagua) se ha pronunciado, este viernes 22 de mayo, luego de que el Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declarara alerta amarilla preventiva por la escasez de lluvias y las altas temperaturas.
Empagua informó que, estas condiciones climáticas generan efectos en las fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Guatemala.
Por lo tanto, dicha entidad le recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar en consideración las sugerencias emitidas por las autoridades competentes, promoviendo el uso responsable y adecuado del agua.
Asimismo, se indicó que el personal técnico de Empagua realiza monitoreo permanente y todas las acciones operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio del vital líquido en la ciudad capital y en los municipios aledaños a los que se le brinda el mismo.