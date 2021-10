¿Encontraron a Brian Laundrie? Excursionista asegura haberlo visto

El novio de Gabby Petito fue visto por un excursionista, al parecer iba conduciendo una camioneta blanca.

Dennis Davis, un hombre originario de Florida, Estados Unidos estaba de excursión, cuando repentinamente se encontró con un hombre con quien charló por unos minutos desde su vehículo.

Pero no se había percatado que era el prófugo Brian Laudrie, hasta que notó algo extraño y buscó fotografías en internet de él, según afirmó el medio Heraldo USA.

"Me detuve junto al vehículo, bajé la ventanilla y comencé a hablar con el caballero. Me di cuenta de inmediato que algo no estaba bien con él", contó.

Davis aseguró que previamente recibió una señal de una camioneta blanca y fue por eso que pudo dialogar con él, fue en donde le dijo que andaba perdido y que se dirigía a California, a buscar a su novia con quién había peleado.

"Dijo que 'mi novia y yo tuvimos una pelea, y hombre, la amo, y ella me llamó, y necesito ir a California a verla", contó Davis.

Alerta a la policía

Tras darle indicaciones de cómo podía seguir su destino, Davis se marchó pero mientras conducía se recordó de la escena y dudó de lo ocurrido, pues se cuestionó si él hombre era Laundrie.

Ante la incertidumbre, buscó fotografías y se percató que aquél hombre con el que habló durante unos minutos definitivamente era es señalado de asesinar a Gabby Petito.

"Así que llegué al siguiente lugar donde iba a estacionar, abrí mi teléfono y comencé a mirar fotos. Y cuando estaba hablando con él, lo que realmente me llamó la atención fue: tenía barba y bigote negros. Entonces, cuando estacioné mi auto y saqué la foto de él en Internet… y allí estaba esa barba y bigote", narró.

Al estar seguro al 100 por ciento llamó al FBI, al 911 y a la Policía de Tennessee y California del Norte, pues lo había visto cerca de la frontera de este último lugar. El hecho se habría registrado alrededor de las 12:30 horas.

Sin rastro del sospechoso

Ya se cumplieron dos semanas de búsqueda de Brian Laundrie y agentes del FBI fueron vistos en la casa de los Laundrie, entrando a la casa con dos bolsas y saliendo solo con una, también revisaron un camper estacionado en la vivienda. Al parecer, están recolectando objetos personales del Brian.

El abogado de la familia confirmó que Laundrie se fue a acampar con su familia en un parque a 70 millas de su casa, días después de que Brian regresara a casa sin Petito.

La policía de North Port dice que entre el 10 y 11 de septiembre se recibieron dos llamadas del padre de Gabby Pettito en Nueva York.

El 11 de septiembre las autoridades llegaron a la casa de la familia en Florida, según dicen se les entregó la información para su abogado.