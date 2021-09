Publican las últimas imágenes de Gabby Petito con vida junto a su novio (video)

El video de la cámara corporal de uno de los policías que abordó a Gabby Petito y Brian Laundrie en la carretera fue publicado por un medio estadounidense.

El clip de la cámara corporal usada por el policía que tuvo el último encuentro con la pareja, tras una llamada por violencia, fue puesto a disposición del dominio público por las autoridades a través de la prensa estadounidense.

El material fue proporcionado por el Departamento de Policía de Moab, Utah, ciudad de Estados Unidos y se muestra cómo ocurrió el hecho. FOX 13 News lanzó el material y no lo editó, por ello se muestra toda la interacción que las autoridades de Utah tuvieron con la pareja: los jóvenes fueron cuestionados por separado y tuvieron que mostrar cómo lucía la camioneta en la que se transportaban.

Los agentes cuestionaron a Gabby Petito y Brian Laundrie luego de que un testigo llamó al 911: Las autoridades se encontraron con la pareja dos semanas antes de que ella desapareciera.

Los oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Moab hablaron con Petito y notaron que ella estaba visiblemente angustiada.

La camioneta blanca en la que viajaban fue detenida en el Parque Nacional Arches, y cuando hablaron con Gabby, rompió en llanto.

La joven explica al oficial que tiene TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y que a veces era un poco grosera con él por la limpieza, además del trabajo que tenía que hacer en su computadora esa mañana.

"Era una nutricionista y renuncié a mi trabajo para viajar alrededor del mundo y acabo de empezar un blog y estoy construyendo un sitio web, estoy muy estresada y él me dijo que no creía que pudiera hacer nada de eso, hemos estado peleando toda la mañana y no me dejaba que me quedara en el carro, me dijo que necesitaba calmarme, yo estoy calmada todo el tiempo pero él realmente me estresa", dijo.

"Por qué no hacemos una cosa, te voy a subir al auto, no te vamos a esposar, obviamente no estás armada, te voy a poner el aire acondicionado, para que tomes aire, te relajes un poco y luego regreso y te hablo en unos minutos... como te dije, no estás en problemas, solo siéntate"; dijo el policía.

Luego de esto le pidieron a Brian que se bajara del vehículo, en ese momento él dijo que estaba tratando de calmarla pues estaba estresada.

"¿Qué significan esos arañazos en tu cara?, le preguntó la autoridad.

"Solo la estaba tratando de alejarla, de que se tranquilizara y respirara", respondió, disculpándose por la velocidad pues se había pasado el límite recomendado en el área.

Brian cuenta lo ocurrido. (Foto: Cámara corporal)

La pareja fue separada por un momento. Cuando otro oficial se acercó para preguntarle a ella si él le había pegado, ella se puso nerviosa y comenzó a llorar y explicó entre sollozos que ella le había pegado a él mientras él conducía. "Nosotros no consumimos alcohol, yo le estaba gritando a él y lo golpeé mientras él estaba atravesando una curva", explicó.

"¿Él es así de paciente contigo?," le preguntaron... "Sí pero sé que se frustra conmigo muchísimo", dijo.

"... ¿Ël sabe que tienes ansiedad?, deberían evaluar su relación", dijo otro policía que llegó a la escena.

Ambos fueron tomados por un lado para ser cuestionados, mientras los agentes preguntaban a Brian por qué tenía marcas en su rostro y otras partes del cuerpo.

Momento en el que el policía cuestionó a Gaby. (Foto: Oficial)

"Tuvimos un desacuerdo por la limpieza de la van, yo soy algo sucio y no puedo cambiar ser sucio y otras cosas así, no fuimos a lo físico hasta un punto en que mejor le dije que lo tomáramos con calma, que nos alejáramos por un momento, que camináramos separados, lo hicimos...", luego explicó que al reunirse comenzaron una discusión que la llevó a lo físico, ella lo empujó y le pegó con el teléfono y lo lastimó con las uñas.

"Yo estoy bien y quiero a mi prometida", le expresó.

Brian es solicitado para fotografías. (Foto: Oficial)

En algunos momentos de la conversación la cámara se quedaba sin audio, pero según la grabación la policía se quedó más de una hora y 20 minutos junto a ellos.

La policía tomó la determinación de que Brian pasara la noche en un hotel hasta declarar al día siguiente y que ella también lo hiciera. El oficial le pidió que colaborara para que pudiera tomarle fotografías de las heridas que él tenía en el cuerpo tras el altercado con su prometida.

momento en uqe le toman fotografías de evidencia. (Foto: Oficial)

"Quiero que por hoy estén separados uno del otro y que se relajen, no hay razón para llorar, vamos a tomar su van por la noche y quiero que se vayan a otro lado, las vamos a mandar a un hotel por separado por su propio bien, por lo que tú me contaste y él me contó ambos tienen pequeñas cositas que están construyendo y guardando y finalmente podrían pender de un hilo, así que quiero que tengan el chance de estar alejados por un momento", les dijo.

"Los dos me han dicho las mismas historias, creo que alejarse les servirá... quiero que no se contacten esta noche, traten de no contactarse, no se texteeen, ve a la habitación y mira TV y tómate una ducha... no puedo decirte donde va a estar él hospedado y te daremos las llaves de la camioneta... puedes tomarte una ducha en un lugar cercano que cobra $5 para descansar", explicó el encargado de la situación.

Este es el video completo: