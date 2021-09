Ofrecen 2 recompensas para encontrar a la pareja de Gabby Petito

Las autoridades han anunciado que ofrecen dos recompensas para encontrar a Brian Laundrie, pareja de Gabby Petito.

Ofrecen dos recompensas por un total de US$ 30,000 para quienes aporten algún dato sobre el paradero de Brian Laundrie, prometido de Gabby Petito. Los restos de la joven de 22 años fueron encontrados en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming hace una semana.

Laundrie fue reportado como desaparecido el 17 de septiembre y la Policía continúa su búsqueda. Un bufete de abogados ofrece una recompensa de US $20 mil y un ciudadano particular, vinculado con la familia de la joven, ofrece US $10 mil.

Una fuente cercana a Laundrie dijo a CNN que él se fue de la casa de sus padres en la Florida sin celular y sin su billetera.

Gabby Petito desapareció el pasado 27 de agosto mientras estaba en un viaje en furgoneta por los Estados Unidos con su prometido, Brian Christopher Laundrie.