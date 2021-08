Encuentran al Bob Esponja y Patricio Estrella de la vida real en el fondo del mar

Una esponja marina de color amarillo y una estrella de mar de color rosa protagonizaron un insólito video que recordó a la serie animada de "Bob Esponja".

A través de una grabación realizada en el fondo del mar especialistas captaron a una esponja marina junto a una estrella de mar con los colores característicos de los personajes protagonistas de la caricatura de "Bob Esponja".

Ante esto no dudaron en afirmar que encontraron al Bob y a Patricio de la vida real conviviendo en su hábitat.

El biólogo marino Christopher Mah difundió el video tomado por un vehículo de aguas profundas, operado a distancia por personal de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica NOAA.

"Vive en un monte submarino debajo del mar", fue la frase que el medio especializado en investigación ambiental Pattrn para presentar a estos curiosos seres en armonía.

Chris explicó en una entrevista a Inside que en la vida real las esponjas marinas y las estrellas tienen una relación fuera de la que se describe en la serie animada.

"Hemos visto a estrellas de mar comer esponjas, de hecho son el depredador natural de las esponjas", explicó.

¿Dónde los encontraron?

Las especies fueron vistas a 200 millas (320 kilómetros) de la costa de Nueva York a más de una milla de la superficie en agua fría e incluso, los especialistas afirman que podría tratarse de dos nuevas especies.

Bob esponja está inspirado en un porífero, animales acuáticos dentro del reino parazoa. Son filtradores gracias a su sistema de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocados por el movimiento de unas células flageladas, regularmente suelen ser naranja o blancas, pero la encontrada por los biólogos tiene la peculiaridad de ser amarilla.

Who lives in a seamount under the sea? @oceanexplorer spotted @SpongeBob and Patrick IRL!



But that's not all - this weekend, we’ll show you 5 more amazing finds from @NOAA's latest dives into uncharted waters. pic.twitter.com/TZ4oSLke0p — Pattrn (@pattrn) July 29, 2021