Enfermera: "El Covid no lo han vivido todos, por eso se confían"

Guatemala empezó este jueves 25 de febrero con el proceso de vacunación para 2,500 trabajadores de cinco hospitales, luego que el gobierno de Israel donara 5 mil vacunas. La primera enfermera en recibir la dosis, relató lo que le ha tocado vivir durante la pandemia.

"El Covid-19 no lo ha vivido toda la población y por eso se confían. No creen que el virus todavía esté", fueron las palabras de la enfermera Magdalena Guevara, quien se convirtió en la primera guatemalteca en ser vacunada.

Entre aplausos, 120 trabajadores del hospital temporal del Parque de la Industria se convirtieron en los primeros guatemaltecos en recibir la primera dosis de la vacuna para prevenir la enfermedad que ya ha cobrado la vida de 6,334 personas en el país.

Guevara fue una de las primeras en comenzar a trabajar en el hospital temporal. Incluso, apoyó en la instalación del área de intensivo en el lugar y ahora es la jefa de ese departamento.

Según comentó, durante los primeros meses sintió miedo y mucho estrés, porque era una enfermedad nueva, pero mientras ha avanzado la pandemia en el país, han aprendido a controlar sus emociones para ayudar a los pacientes infectados.

“El miedo lo hemos tenido todos, pero el conocimiento nos dio seguridad”, expresó, al tiempo que indicó que se sentía alegre y llena de satisfacción, porque después de recibir la vacuna estará más protegida para realizar su trabajo.

Además de Guevara, 10 médicos participaron en los actos protocolarios. La doctora Roxana Pivaral fue una de ellas. "Me siento muy afortunada de tener una dosis y espero la segunda para seguir aportando con mi trabajo", manifestó después de recibir la primera dosis.

"No debemos dejar de cuidarnos. El hecho que ya se haya empezado con la vacunación, no significa que la enfermedad desaparecerá, esto sólo nos ayuda a reducir los síntomas y a procurar que la enfermedad no sea mortal", manifestó.

Walter Carreto, técnico de Laboratorio, es uno de los trabajadores del Parque de la Industria que recibió la vacuna contra el Covid-19. (Foto: Wilder López/Soy502)

Mientras que Walter Vinicio Carrero, técnico de laboratorio, dijo que a casi un año de que haya empezado la enfermedad, la vacuna llega como una luz de esperanza, pues es probable que ya no haya más pérdidas humanas.

¿Quién es Magdalena Guevara?

La primera mujer en ser vacunada se convirtió en enfermera luego que su hijo mayor mayor enfermó gravemente y el personal que lo ayudó "fueron ángeles".

"Me di cuenta que en mis manos también había mucho que dar", dijo. Magdalena es oriunda de Jutiapa. Empezó su carrera en la Unidad de Oncología Pediátrica, luego trabajó en el Hospital Roosevelt y con la pandemia fue enviada hacia el Hospital de Villa Nueva.

Fue parte del personal que atendió al primer guatemalteco detectado con Covid-19. Luego se le informó que se le trasladaría hacia el Parque de la Industria. Ya tuvo coronavirus. No se infectó en el hospital, pero logró recuperarse y nunca estuvo internada.

"Los primeros meses fueron difíciles... fue algo aterrorizante para todos, nos sentíamos estresados, no habían procesos implementados, cómo actuar. Pero nos hemos organizado con mucha disciplina y como equipo se tomaron decisiones y hemos salido bien", manifestó.

"Duele más la de la influenza"

Dos horas después de haber recibido la vacuna, la enfermera Guevara aseguró que no presentó reacciones adversas, ni leves. "Solo fue un dolor cuando fue la vacuna. Duele más la de la influenza", manifestó.

Además, aseguró que ahora se siente con más seguridad para realizar su trabajo, pero continuará protegiéndose.

Guevara invitó a la población a vacunarse y explicó que no hay reacciones adversas. Se siente bien y ha podido continuar con sus labores.

La enfermera Magdalena Guevara, primera guatemalteca en ser vacunas, asegura que se siente bien y que duele más la inyección para prevenir la influenza | @soy_502 pic.twitter.com/1CxDvcevpA — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 26, 2021

El proceso

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) estableció un proceso de vacunación y el hospital temporal del Parque de la Industria fue el primero en llevarlo a cabo.

Antes de ser vacunados, todos debieron de firmar un documento de consentimiento para recibir la inyección. La dosis tenía que tener un tiempo de enfriamiento, por lo que se esperó unos 20 minutos.

Luego de recibir la vacuna, cada uno de los pacientes fue llevado a una sala donde estaba una camilla. Durante media hora, reposaron a la espera de cualquier complicación o reacción al medicamento. En ese tiempo, fueron monitoreados por sus compañeros.

Todos los vacunados guardaron reposo por media hora, luego de recibir la vacuna. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según los médicos del hospital, la vacuna puede provocar dolores de cabeza, adormecimiento y enrojecimiento del área donde fue administrada, así como rash (ronchas rojas). Se sabe que una parte de la población, se ha sentido mareada y ha manifestado náuseas, por ello se tiene que hacer un control.

Ninguno del personal vacunado descansará. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, explicó que al concluir el monitoreo, cada uno regresaría a sus labores cotidianas, porque la vacuna es segura.

Luego de terminar su reposo, la enfermera Guevara dijo sentirse bien y que no le había afectado, pero evitó dar más declaraciones.

Las vacunas llegaron este jueves en un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca y se inmediato se inició con el proceso de vacunación en el hospital temporal del Parque de la Industria, donde se aplicará a 579 personas; Roosevelt y San Juan de Dios, 648, cada uno; Villa Nueva, 305; y el temporal de Quetzaltenango, 320.